Florentino tenía razón con CVC

Florentino Pérez ya avisó hace dos años de las irregularidades del acuerdo de la Liga con CVC que ahora han declarado nulo los tribunales. El presidente del Real Madrid se refirió hasta en dos ocasiones a la ilegalidad de proyecto impulsado por Javier Tebas y en el que el Real Madrid, el Barcelona y el Athletic Club decidieron no participar. En su sentencia, la juez ha dado la razón a los tres clubes, coincidiendo en sus valoraciones con prácticamente la totalidad de las declaraciones realizadas por el mandatario del conjunto blanco en 2021.

Florentino Pérez señaló que el acuerdo era «ilegal», puesto que al Real Madrid se le intentó «expropiar» parte de sus derechos de televisión sin consultarlo antes. Como deja claro la magistrada en su sentencia, la Liga negoció con varios de los clubes durante muchos meses, pero no con todos. Además, tumba el acuerdo por la modificación sobre en la misma Asamblea de los términos del acuerdo sometido a votación, algo que ya denunció el presidente del conjunto blanco: «Anunciaron sobre la marcha que se modificaban los términos de la operación de manera sustancial para que esta no afectara a aquellos clubes que no querían participar en este despropósito».

El presidente del Real Madrid se pronunció al respecto en la Asamblea General Ordinaria del club en 2021 y también en su visita al Chiringuito de Jugones. Las dos veces señaló que el acuerdo era ilegal, algo que ahora han reconocido en el Juzgado de Primera Instancia nº47 de Madrid.

En el espacio que dirige Josep Pedrerol, el presidente apuntó lo siguiente al respecto: «Estoy tan tranquilo y me dicen que van a llevar a la Liga que vamos a tener que ceder el 10% de los derechos 50 años. Nadie me avisa. Convoco a la Junta y acordamos ejercer todo tipo de acción penal que corresponda contra ese acuerdo. En la reunión dicen el que no quiera entrar, que no entre. Eso no es así. No se puede hacer. No se puede llevar una cosa sin que lo sepa el Real Madrid, que le quieres expropiar los derechos de televisión, que es ilegal. Y lo vamos a ver. Será en el Supremo o donde sea, pero es ilegal».

Se extendió más en la Asamblea del Real Madrid, donde explicó a los socios la postura del club: «La Liga y CVC optaron por dar marcha atrás a la operación en el curso de la Asamblea y anunciaron sobre la marcha que se modificaban los términos de la operación de manera sustancial para que esta no afectara a aquellos clubes que no querían participar en este despropósito. Por nuestra parte, anticipo que el Real Madrid analizará detalladamente todos los aspectos de la operación y actuará en consecuencia contra todas las partes en caso de que considere que se infringe la normativa aplicable, defendiendo los intereses del club ante los tribunales de justicia».