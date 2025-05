Florentino se rinde a Modric: «Su legado permanecerá para siempre en el Real Madrid»

Florentino Pérez quiso tener unas palabras muy emotivas para Luka Modric después de que anunciase que no continuará en el Real Madrid la próxima temporada. El exitoso centrocampista croata se marcha con el respeto de todo el mundo y con un espectacular palmarés en el que hay seis títulos de Champions League. El presidente madridista no escatimó en elogios hacia la figura del jugador.

«Luka Modric permanecerá para siempre en el corazón de todos los madridistas como un futbolista único y ejemplar, que ha representado siempre los valores del Real Madrid. Su fútbol ha enamorado al madridismo y a todos los aficionados en el mundo. Su legado permanecerá para siempre», dijo Florentino Pérez en un comunicado oficial del club blanco.

El club anunció que este sábado realizará un homenaje tanto al futbolista croata como al técnico Carlo Ancelotti en el Santiago Bernabéu en su último partido como locales en el coliseo blanco. Modric, sin embargo, seguirá en el equipo blanco hasta el término del Mundial de Clubes de la FIFA, mientras que el técnico italiano se marchará a ser seleccionador brasileño con carácter inmediato.

La entidad presidida por Florentino Pérez emitió un emotivo comunicado en homenaje a Modric que a continuación reproducimos:

«El Real Madrid C. F. y nuestro capitán Luka Modrić han acordado poner fin a una etapa inolvidable como jugador de nuestro club al término del Mundial de Clubes que nuestro equipo disputará a partir del 18 de junio en Estados Unidos.

El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a quien ya es una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial.

Modrić llegó al Real Madrid en 2012 y ha sido un jugador esencial en una de las épocas más brillantes de nuestra historia. En las trece temporadas en las que ha defendido nuestro escudo, ha conseguido 28 títulos: 6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

Modrić es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del fútbol han logrado ganar 6 Copas de Europa, y es el jugador con el mayor número de títulos en los 123 años de vida del Real Madrid.

A nivel individual, Modrić ganó en 2018 el Balón de Oro, el Premio The Best al Jugador de la FIFA y fue designado Jugador del Año de la UEFA. Ha formado parte en 6 ocasiones del Once Mundial FIFA FIFPro y ha sido designado 2 veces como Mejor Centrocampista de la Champions League.

Modrić ha disputado 590 partidos con nuestro equipo, en los que ha marcado 43 goles. Además, ha ganado 1 Balón de Oro y 1 Balón de Plata del Mundial de Clubes.

Con su selección de Croacia, ha jugado 186 partidos y tiene el récord histórico de internacionalidades con su país. Ganó el Balón de Oro del Mundial 2018 en Rusia y el Balón de Bronce del Mundial 2022 en Catar.

El Real Madrid le desea a Luka Modrić y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

El Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputará nuestro equipo».