Adiós a la mayor leyenda del Real Madrid: Modric es el jugador con más títulos en la historia del club

Luka Modric dice adiós al Real Madrid y lo hace como el jugador más laureado de la historia del club. El croata dejará después del Mundial de Clubes la entidad y se marchará siendo el futbolista que más títulos ha levantado con la camiseta del conjunto madridista. Han sido 13 las temporadas en las que ha vestido de blanco, ganando un total de 27 títulos. Un palmarés que puede redondear el próximo mes de julio, con el Mundial de Clubes, último campeonato que disputará como futbolista del Real Madrid.

El capitán del Real Madrid llegó al club en 2012, con José Mourinho como entrenador. Fue la última temporada del luso, en la que no se ganó nada. A partir de ahí, Modric comenzó a escribir una de las páginas más laureadas de la historia del club, consagrándose a nivel individual con la consecución del Balón de Oro que le reconoció como el mejor futbolista del mundo en 2018.

Aquella temporada fue la mejor de su carrera. Modric ganó la Champions League con el Real Madrid, además de la Supercopa de España, la de Europa y el Mundial de Clubes (actual Intercontinental). A eso se sumó un espectacular rendimiento en el Mundial de Rusia 2018, donde alcanzó la final liderando a su Croacia, en la que perdieron contra Francia. Un cúmulo de éxitos que le llevó a ser reconocido como el mejor del año.

En su extenso palmarés, Modric cuenta con seis Champions, cinco Supercopas de Europa, seis Mundiales de Clubes/Intercontinentales, cinco Supercopas de España, dos Copas del Rey y cuatro Ligas. Todo, logrado a lo largo de 13 temporadas que quedarán en el recuerdo del madridismo. A esos premios ha sumado, a título individual, el Balón de Oro y el The Best en 2018, además de ser incluido en el mejor once en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

La última alegría de Modric con el Real Madrid fue la pasada Copa Intercontinental, lograda en diciembre. Ese título lo levantó ya con el brazalete de capitán en su brazo, puesto que desde la marcha de Nacho, el futbolista se convirtió en el más veterano de la plantilla, sumando su decimotercera temporada, una menos que Carvajal.

Modric suma en estas 13 temporadas un total de 27 títulos, superando al resto de sus compañeros, que han firmado junto a él la etapa más exitosa de la historia del Real Madrid. Carvajal y Nacho aparecen tras él, con el de Leganés aún pudiendo superarle, con 26 títulos, mientras que Marcelo y Benzema se lograron 25.