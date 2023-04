Florentino Pérez tampoco estará en el Camp Nou en el Clásico de la Copa del Rey

Florentino Pérez tampoco acudirá al palco del Camp Nou para presenciar en directo el Clásico que enfrentará a Barcelona y Real Madrid en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Tal y como sucedió el pasado 19 de marzo en el duelo que midió a ambos equipos en la Ciudad Condal en Liga, el máximo mandatario madridista tampoco acompañará a Joan Laporta en la zona de autoridades del coliseo azulgrana.

Aunque en el seno del club nadie se atrevía a confirmar la no presencia de Florentino Pérez, finalmente, el presidente madridista ha decidido no viajar. Por lo tanto, salvo sorpresa, al lado de Joan Laporta se sentará Eduardo Fernández de Blas, al igual que sucedió en la Liga. El directivo es el vicepresidente segundo de la Junta Directiva del Real Madrid.

Hay que recordar que tampoco se ha celebrado la tradicional comida de directivas por segunda vez consecutiva. El Real Madrid no tenía el más mínimo inconveniente en acudir, pero el Barcelona no les ha invitado. No se puede olvidar que los blancos sí invitaron a los directivos azulgranas a dos almuerzos en los Clásicos que se disputaron en el Santiago Bernabéu, ambos en el restaurante Zalacaín. Pero tras el Caso Negreira y el comunicado madridista, donde explica que «en defensa de sus legítimos intereses, se personará en el procedimiento en cuanto el juez lo abra a las partes perjudicadas», las relaciones han saltado por los aires.

Negreira lo tensa todo

Barcelona y Real Madrid viven momentos de tensión después de que el conjunto blanco decidiera personarse en la causa por el Caso Negreira. El conjunto azulgrana no encajó del mejor grado la decisión del Real Madrid de personarse en la causa y así se lo hizo ver en su día Laporta al propio Florentino Pérez. De hecho, el conjunto culé ya no delegará su voto en la asamblea de la Liga en el Real Madrid.

El Real Madrid, tras la Junta Directiva de urgencia que se celebró en las oficinas de Valdebebas, decidió personarse en el procedimiento «en defensa de sus legítimos intereses». El conjunto blanco manifestó su «profunda preocupación sobre la gravedad de los hechos» y también reiteró «su plena confianza en la acción de la justicia» para esclarecer lo sucedido durante el tiempo en el que el Barça pagó al entonces número dos de los árbitros, Enríquez Negreira.