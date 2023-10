Florentino Pérez no estará en el Real Madrid-Osasuna tras dar positivo por coronavirus

Florentino Pérez no estará este sábado en el palco del Santiago Bernabéu tras dar positivo por coronavirus. El presidente del Real Madrid, que ya no estuvo en Nápoles en el duelo de la Champions League, tampoco podrá presenciar el Real Madrid-Osasuna que se disputa en el estadio madridista. Su estado de salud es bueno y prefiere no acudir al estadio como medida de precaución para evitar contagios.

Florentino Pérez ha dado positivo por coronavirus en los últimos días y esto le impedirá estar en el palco del Santiago Bernabéu en el duelo que enfrenta al Real Madrid ante Osasuna este sábado. El máximo mandatario madridista ya superó la enfermedad el pasado mes de febrero de 2021.

Según informó la cadena SER, Florentino Pérez dio positivo hace unos días, se encuentra bien, pero prefiere tener precaución y evitar contagios. Esto explica el motivo por el que el presidente del Real Madrid no viajó junto con la expedición del equipo a Nápoles, donde se enfrentó el pasado martes al conjunto italiano en el Diego Maradona. Su última aparición pública fue el pasado domingo en el Wizink en la victoria del Real Madrid en el Clásico de baloncesto.

Florentino ya pasó el coronavirus

Florentino Pérez ya dio positivo y superó el coronavirus el pasado mes de febrero de 2021 en plena ola de contagios en el Real Madrid. Por entonces, el máximo mandatario blanco pasó la enfermedad de forma asintomática y sin ningún tipo de problema.