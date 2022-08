Florentino Pérez presidió el acto de homenaje y despedida a Carlos Henrique Casemiro, celebrado este lunes en la Ciudad Real Madrid. El presidente del Real Madrid mostró su agradecimiento y cariño hacia el centrocampista por su brillante trayectoria en el conjunto blanco en una sala donde estaban presentes los 18 títulos conquistados por el brasileño. «No pensé que este día iba a llegar», le dijo Florentino a un muy emocionado Casemiro en el día de su despedida del Real Madrid.

Jugadores leyenda

«La gran historia de nuestro club se escribe cada día y con unos principios que nos acompañan desde hace 120 años. Esto se consigue con futbolistas especiales y únicos que son capaces de generar leyenda y vivir este club con una pasión increíbles»

Un mito

«Hoy es un día para rendir homenaje a uno de nuestros grandes referentes del momento que está viviendo el Real Madrid. Todos retendrán en su memoria los nombres de quienes han formado parte de un equipo irrepetible. Recuerdo a aquel chaval del Castilla con 20 años que llegó en 2013, nos ayudaste a mantener al Castilla en segunda división y recordaré tus extraordinarios 20 minutos en Dortmund. Llegaste con la determinación de dejarte el alma para triunfar en el Real Madrid. Nunca pensé que este día podía llegar»

Su entrega

«Llegabas al Madrid con sueños y ambiciones, con ánimo de dejarte el alma. Desde tu llegada han transcurrido casi diez años y tú te has convertido en un mito. Nunca pensé que este día podría llegar. Es un día especial para los sentimientos, para tu familia, una familia que has formado aquí en Madrid. Sé muy bien que tu familia es el centro de tu vida, y lo saben ellos, también tu madre y hermanos. Hemos vivido y compartido momentos juntos que seguramente son los más emocionantes de nuestras vidas»

Valores

«Todos nos sentimos orgullosos porque lo has dado todo y has luchado en cada partido como si fuese el último de tu día. Gracias por estar ahí y actuar como un padre para los jóvenes. Has sido un ejemplo de compromiso y de valores. Ven en ti un ejemplo de trabajo y sacrificio. Los seguidores siente afecto hacia ti porque lo has dado todo. No es nada fácil poner fin al ciclo que ha completado».

«Siempre será tu casa»

«No es nada fácil poner fin al ciclo que has completado. Aún recuerdo cuando dijiste que sólo querías jugar cinco partidos consecutivos para demostrar tú valía. Y no fueron cinco partidos, han sido 18 títulos. Has sido ejemplar y también en la despedida, por eso te has ganado el derecho a elegir tu destino y hay que respetarlo. Los que te conocemos pensamos que querías dejar la imagen de campeón que eres, con ese mejor jugador en la Supercopa y además con la nominación para el Balón de Oro. Ahora emprendes una nueva etapa en el Manchester United, que es un club amigo. Donde quieras que estés serás siempre embajador del Real Madrid. Siempre serás uno de los nuestros y formarás parte de nuestra familia y espero que cuando regreses algún día podremos recordar. Gracias Case, esta siempre será tu casa, gracias por ayudarnos a hacer más grande nuestra historia».