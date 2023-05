Florentino se reúne con José Ángel Sánchez y Ancelotti tras la debacle de Manchester

Florentino Pérez mantuvo una reunión en Valdebebas con José Ángel Sánchez y Carlo Ancelotti tras la debacle de Manchester. El presidente del Real Madrid ha estado atento al equipo durante toda la temporada, pero ha dejado trabajar a sus personas de máxima confianza en las cuestiones que afectaban en el día a día del equipo. Ahora, con la temporada finiquitada en cuanto a títulos, el máximo mandatario blanco ha querido reunirse con ambos para conocer los motivos de la goleada cosechada ante el City en las semifinales de Champions.

El presidente, tras haber estado en un segundo plano, convocó a ambos tras el entrenamiento matinal del equipo para conocer los planes de futuro y cómo se van a acometer las futuras reformas. Hasta ahora, José Ángel Sánchez, director general de la entidad y el encargado de hablar con Ancelotti en los buenos y malos momentos, era el que estaba trabajando en las renovaciones de los siete jugadores que acaban contrato y de negociar las posibles incorporaciones, como la de Jude Bellinhgam. Pero una vez finalizados los objetivos deportivos, ha llegado el turno de sentarse para terminar de planificar la próxima temporada.

Desde el mes de enero el Real Madrid ya piensa en el siguiente curso, pero en estas próximas semanas se tomarán las decisiones con el presidente a la cabeza. Tras la reunión que se ha celebrado en Valdebebas una vez finalizado el entrenamiento y en la que estuvieron presentes Florentino Pérez, José Ángel Sánchez y Carlo Ancelotti, ya se ha empezado a aclarar el futuro. Con el primero que tenían que hablar es con el italiano, al que le resta un año más de contrato. Lo va a cumplir, pero hay que asentar algunas bases de cambio.

En el club se valora positivamente la andadura del equipo en la Champions, donde ha alcanzado las semifinales, en la Copa del Rey, donde terminó campeón nueve años después, y tanto en la Supercopa de Europa como en el Mundial de Clubes. Distinto es la Liga. El gran lunar de la temporada. Todos coinciden en que terminar a esta distancia del Barcelona es un fracaso deportivo importante.

Por otro lado, el club ha insistido al italiano en que tiene que dar más espacio a los jóvenes. A una nueva generación que ha demostrado que está preparada para asumir galones. El curso que viene podrá seguir contando con Benzema, Kroos y Modric, pero lo que no se quiere desde la entidad es que estos tres sean los pilares del equipo. Llega la hora de la transición definitiva. Ancelotti tiene que aceptar esto y comprender cual es el deseo del Real Madrid.

Renovaciones, fichajes y salidas

Florentino Pérez también tomará las riendas sobre las renovaciones. Tres están más o menos claras, que son las de Benzema, Modric y Kroos. A Mariano no le va a ofrecer la posibilidad de seguir. Nacho decidirá su futuro él y el club lo respetará. El defensa tiene muchas dudas. Mientras que con Asensio y Ceballos tienen que hablar. El Real Madrid no se moverá de su última oferta. Si la aceptan bien y si no saldrán y la vida continuará.

Sobre las llegadas, una está clara, que es la de Fran García y otra casi, que es la de Bellinhgam. No obstante, club busca más refuerzos. Brahim se quedará, previa renovación, si Asensio sale, mientras que Gabri Veiga entrará con fuerza en escena si no continúa Ceballos. Además, si Nacho se marcha se buscará un defensa y para la delantera, además del ascenso de Álvaro Rodríguez, se peina el mercado en busca de un delantero.

Y sobre las salidas, también hay que hablar. Aparte de los que terminan contrato, el Real Madrid quiere que salgan Hazard, Vallejo y Odriozola. Los dos primeros no están por la labor, mientras que al tercero tratarán de convencerle. Además, Lunin también podría hacer las maletas, lo que llevaría al club a buscar un portero veterano.