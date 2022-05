La final de los 1.000 millones.

El partido del año se disputa este sábado en París. No podía ser otro el escenario que la cuna de la moda, del glamour y de la ostentación el que acogiese el partido de las estrellas, en el que se medirán el Real Madrid y el Liverpool. Sobre el verde, dos de las mejores plantillas del mundo se jugarán la final de la Champions League 2022. Ancelotti y Klopp sacarán sus mejores galas en busca de la preciada Orejona, dos onces que superan los 1.000 millones de euros en valor de mercado.

El Real Madrid es el sexto equipo más valioso del continente, superado por los dos clubes-Estado a los que ha eliminado esta temporada en la máxima competición, Manchester City y PSG, por el otro finalista, el Liverpool, por su rival en cuartos, el Chelsea, y por el Bayern. Y es que el valor de su once no dista realmente tanto del resto de rivales, puesto que entre todos los jugadores que se prevé que Ancelotti saque en el Stade de France suman un valor de 523 millones de euros.

La alineación tipo del italiano es la misma que salió de inicio en las semifinales ante el Manchester City. En ella, destaca la presencia de Vinicius como jugador más valioso, puesto que alcanza los 100 millones de euros. El brasileño es el jugador con mayor valor de toda la final, junto a Salah. Por su parte, Modric es el futbolista con menos valor de ambos conjuntos, debido a su edad, valorado en 10 millones de euros.

El equipo del Real Madrid lo completarían Courtois –65 millones– en la portería, Carvajal –18–, Militao –60–, Alaba –55– y Mendy –50– en defensa; en el centro del campo se sumarían al croata Casemiro –50–, Kroos –25– y Valverde –65–, que sería la gran novedad. Arriba, la dupla formada por Vini y por un Benzema que, pese a su espectacular rendimiento, está valorado en 25 millones.

El Liverpool supera al Madrid

El once del Real Madrid estaría valorado en 106 millones menos que el del Liverpool. Desde la llegada de Jurgen Klopp el rendimiento ha ido in crescendo hasta ser considerado uno de los mejores, si no el mejor, equipo de Europa. De hecho, su valor de mercado se sitúa en 627 millones de euros, contando con un tridente de ataque que alcanza los 225 millones, el que forman Salah, Mané –80– y Luis Díaz –45–.

El colombiano es la principal novedad respecto al equipo que conocemos de los últimos años. Llegó en invierno como un refuerzo de cara al tramo final del curso, pero eso no le ha impedido consolidarse como uno de los delanteros del futuro. Su valor ha subido en apenas un año en 18 millones, pasando de 27 a los 45 actuales.

Destaca también que en defensa Arnold –80– supera con creces al que debió ser Balón de Oro en 2019, Virgil van Dijk –55–. Completarían el equipo: Alisson –60–, Konaté –30–, Robertson –65–, Fabinho –60–, Keita –30– y Thiago Alcántara –22–, que en estos momentos es la gran duda del once red para el sábado.