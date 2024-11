Se filtra la posible camiseta del Real Madrid para la próxima temporada

Las redes sociales han filtrado ya la posible nueva segunda equipación del Real Madrid. Como todos los años, los diseños de las elásticas enloquecen a los aficionados y cada vez las ‘filtraciones’ o ‘especulaciones’ salen más pronto. La famosa página de Footy Headlines ya ha desvelado el próximo modelo que podrían vestir los madridistas en sus visitas el año que viene. Pues, esa camiseta sería un remix de la túnica visitante de la temporada 2010-11 o de la 2022-23, con un color azul muy oscuro, prácticamente negro, y bandas verdes fluorescentes. A nivel de sponsoring, Adidas sigue siendo la marca que viste a Chamartín (hasta 2028) y Fly Emirates también persigue.

Algún aficionado la relaciona mucho con la temporada 2010-11. Una de las más intensas y polémicas en la historia reciente del club. Con la llegada de José Mourinho como entrenador, el equipo blanco buscaba recuperar el dominio en España y Europa tras el éxito del Barcelona de Pep Guardiola. En la Liga, el Real Madrid tuvo un desempeño sólido, terminando en segundo lugar, detrás del Barça. A pesar de acumular 92 puntos, no fue suficiente para superar a los azulgranas. Sin embargo, el equipo mostró una mejora significativa en su juego y consistencia, algo que le había faltado en las épocas anteriores.

La mayor decepción para los madridistas fue la Champions League. Los blancos llegaron hasta las semifinales, donde se enfrentaron al Barcelona en un duelo épico, tanto dentro como fuera del campo. La intensa rivalidad entre Mourinho y Guardiola alcanzó su punto álgido en las ruedas de prensa de esta eliminatoria. El técnico portugués, conocido por su estilo provocador, no dudó en lanzar dardos verbales a su homólogo catalán. Los enfrentamientos dialécticos entre ambos entrenadores se convirtieron en un espectáculo mediático. El portugués, con su característico sarcasmo, cuestionaba constantemente las decisiones arbitrales y sugería favoritismos hacia los azulgranas. Guardiola, por su parte, intentaba mantener la calma, pero eventualmente respondió a las provocaciones.

El momento más recordado de esta batalla verbal ocurrió cuando Pep Guardiola, visiblemente frustrado por las constantes acusaciones del técnico madridista, protagonizó uno de los momentos más insólitos de la historia de las ruedas de prensa. «Le regalo su Champions particular. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo», afirmó. Esta declaración, inusualmente emotiva para el normalmente sereno Guardiola, demostró hasta qué punto Mourinho había logrado meterse bajo su piel.

Después de la victoria del catalán y el pase a la final de Champions, el Special One persiguió con sus célebres «¿por qué?», insinuando de nuevo los favores arbitrales a favor del Barça. No obstante, estas confrontaciones no se limitaron a la prensa. En el campo, los partidos entre Real Madrid y Barcelona se volvieron cada vez más tensos, con jugadas polémicas, expulsiones y enfrentamientos entre jugadores. El Clásico se convirtió en un reflejo de la rivalidad entre los dos entrenadores que llegó incluso a tocar la Selección Española.

A pesar de la controversia, la temporada 2010-11 sentó las bases para el futuro éxito del Real Madrid bajo la dirección de Mourinho. El punto más brillante de la temporada fue la conquista de la Copa del Rey. En una final emocionante contra, otra vez, el Barcelona, el Real Madrid se impuso 1-0 con un gol de Cristiano Ronaldo en la prórroga. Este título rompió una sequía de tres años sin trofeos para el club. Gracias al Special One, los merengues mostraron una mejora significativa en su juego y mentalidad competitiva, que se traduciría en la conquista de La Liga de los 100 puntos en la siguiente temporada.