Se filtra la posible camiseta del Real Madrid para la próxima temporada

La camiseta del Real Madrid de cada temporada es uno de los tesoros más preciados para cada aficionado madridista. Saber con antelación las camisetas de la próxima temporada es uno de los deseos de los aficionados más apasionados de cada club. En este caso, se ha filtrado la posible camiseta que llevará el Real Madrid en la campaña 24/25.

Se ha filtrado a través de las redes sociales la posible tercera equipación del Real Madrid para la próxima temporada. Una camiseta donde el color predominante será el dorado con retoques grises en los bordes, tanto en la parte lateral como en la superior. Además, el logo de Adidas cambiaría de diseño.

El portal Footy Headlines ha filtrado esta posible tercera equipación del Real Madrid para la campaña 24/25 en sus redes sociales. Una de las grandes novedades de esta equipación será el logo de Adidas. La marca alemana quiere cambiar su logo habitual con esas tres rayas míticas con su trébol de ‘Originals’. Este logo está presente en muchos productos de la marca alemana. Ahora también estará presente en el Real Madrid.

Esta camiseta, de color dorado predominante, podría llevar dos rayas a los costados, que se van haciendo menos gruesas, desde la cintura hasta la axila, en un color grisáceo. En mitad de la camiseta también se pueden apreciar pequeñas marcas más brillantes, dándole un toque de modernez a la equipación.

Todavía no es oficial que esta camiseta sea la tercera equipación del Real Madrid para la campaña 24/25, pero la afición madridista la ha acogido con los brazos abiertos. Durante las últimas temporadas, el madridismo está encantado con las equipaciones que hace Adidas. Antes de iniciar cada campaña, son miles los aficionados del Real Madrid que se compran la nueva camiseta sin pensárselo dos veces.

Restan todavía más de medio año para conocer de manera oficial las equipaciones del Real Madrid para la próxima temporada, pero ya nos podemos ir haciendo una idea de lo que quiere hacer Adidas con el club de las 14 Copas de Europa.

You Are Not Prepared pic.twitter.com/wtCYEvcZAq

— Footy Headlines (@Footy_Headlines) November 4, 2023