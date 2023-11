Fran García vivirá una noche muy especial en el estadio Santiago Bernabéu. El lateral izquierdo será titular en el duelo que medirá a su Real Madrid contra su Rayo Vallecano. Su presente y, espera, futuro, contra su pasado. Los dos clubes que le han disfrutado. Un duelo muy particular que el de Bolaños de Calatrava podrá disfrutar al máximo porque jugará teniendo lo que mejor le conocen demandan.

«Necesita minutos», aseguran los que rodean a Fran García. «La realidad es que Ancelotti siempre que tiene que prescindir de alguien, le pegan el mazazo», añaden con malestar. Los que le rodean lamentan que el italiano haya dejado claro desde el primer minuto que su lateral izquierdo es Mendy y, si el francés no está disponible, apuesta por reconvertir a Eduardo Camavinga. Pero el técnico del conjunto blanco también tiene claro el potencial del canterano, que irá ganando en protagonismo con el paso del tiempo.

El Real Madrid decidió repescar a cambio de cinco millones de euros a Fran García el pasado mes de enero por su rendimiento en el Rayo Vallecano, donde sobresalió por encima de todos y donde lo jugó absolutamente todo. Con la camiseta blanca ha pagado y sigue haciéndolo, aunque con menos intensidad, los nervios y la presión, pero Ancelotti tiene claro que poco a poco irá mejorando.

«Fran García lo está haciendo muy bien. Juegue o no juegue, no depende de que lo haga bien. Hay mucha competencia, sobre todo con la vuelta de Mendy. Empezó muy bien la temporada y es un lateral que me gusta mucho. No tiene que cambiar su actitud. La maldad no me gusta mucho. Me gusta su perfil, su carácter y su actitud porque son buenos para el vestuario», aseguró el italiano en la rueda de prensa previa al duelo contra el Rayo al ser preguntado por el lateral.

Esta reflexión Ancelotti la hacía para responder las palabras de Álvaro García, excompañero del madridista, en una entrevista concedida a Jot Down Sport. «El problema de Fran es su personalidad. Es demasiado bueno. Quizás para estar ahí debes sacar más la maldad. Si tienes la pelota, haz tú la jugada, no se la dejes a nadie. Debe tener esa personalidad porque poder puede. En su situación no sé qué haría, eso también es verdad. Pero él lo va a sacar, seguro, porque llega el primero y se va el último en el gimnasio. Tiene que comportarse como si estuviese en el Rayo y triunfará», aseguró.

«Necesita tener partidos y vivir la experiencia del Madrid», explica a OKDIARIO una de las personas más importantes de su carrera. Uno de los entrenadores que mejor le conocen y que le valora notablemente. Ese mismo destaca como se ha sobrepuesto a las lesiones que ha tenido en el hombro y como ha mejorado su físico en estos años.

De la Fuente cuenta con Fran García

Fran García también se está jugando su presencia en la Eurocopa. Luis de la Fuente, que le conoce perfectamente, le hizo debutar con España ante Escocia y sigue cuenta con él. Está en la prelista y tiene opciones de formar parte del combinado nacional para los duelos contra Chipre y Georgia.

El pasado mes de octubre, cuando debutó con España, jugó a un gran nivel ante Escocia 45 minutos y completó un gran encuentro frente a Noruega. Dos partidos que le dieron confianza y donde demostró que puede seguir siendo importante para De la Fuente.