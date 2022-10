Luis Figo ha vuelto a hablar sobre su fichaje por el Real Madrid en una entrevista concedida desde Inglaterra con motivo del Clásico de este domingo. El ex futbolista portugués ha vuelto al pasado para analizar los días en los que fue protagonista de uno de los traspasos más importantes de la historia.

Su fichaje por el Real Madrid

«El que decide si voy o no soy yo. Lo tenía todo en el Barcelona, pasarme al Real Madrid me pasó factura. Yo estaba muy tranquilo, aunque al mismo tiempo tenía un deber de cuidar a los que trabajaban conmigo. Pero la decisión la tomo yo, soy el responsable de ello, de mis acciones. La decisión de sacarlos de esa responsabilidad es solo mía. Y un año después dejo de trabajar con mi agente. Por algunas situaciones que surgieron. Dije: ‘OK, asumiré la responsabilidad de nuevo. A partir de ahora, tú tienes tu vida, yo tengo la mía».

Salida dura

«En el Barcelona lo tenía todo, pero piensas: ‘No es que me vaya a un club de segunda’. Si no hubiera sido el Madrid, quizás no me hubiera ido. Era un reto, una decisión basada en sentirme valorado, en convencerme de que iba a ser una pieza importantísima. Pudo haber sido una cagada pero no lo fue, gracias a Dios…».

Amistades en Barcelona

«Tal vez fue bueno porque pensé que eran amigos y no lo eran. Te das cuenta. Cuando pasó, ya no quieren aparecer contigo por cómo se ve en Barcelona. Es complicado, pero lo entiendo. Bueno, no entiendo, pero no me importa. Al final yo tengo un concepto muy fuerte de la amistad, así que te sorprende; sufres porque tienes una relación con personas que crees que son únicas y no resulta así», confesó en una entrevista concedida a The Guardian.