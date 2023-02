«El mejor club de fútbol del planeta». Así hace referencia la FIFA respecto al Real Madrid y con la final de la Super Bowl como telón de fondo. El máximo organismo del fútbol mundial publicó en sus redes sociales una imagen de varios futbolistas del conjunto blanco, en los que aparecen Benzema, en primera plana, secundado por Vinicius, Modric, Kroos y Alaba, todos ellos con vestimentas de fútbol americano.

