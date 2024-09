Un ex directivo del Barcelona rabia por la victoria del Real Madrid en Anoeta: «Sinvergüenzas»

El partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad en el Reale Arena estuvo marcado por la polémica. No porque los dos penaltis concedidos a los blancos no fueran, sino por las críticas y el enfado de Imanol Alguacil y algunos de los jugadores realistas, así como de Toni Freixa. El ex directivo del Barcelona rabió por la victoria del conjunto blanco en redes sociales hasta el punto de decir que la competición «está adulterada»

«Han convertido el VAR en una herramienta para adulterar la competición», dijo en su cuenta de ‘X’ (antiguo Twitter). Pero antes, el ex directivo del Barcelona, que estuvo por cierto durante los pagos del conjunto azulgrana a José María Enríquez Negreira, llamó «sinvergüenzas», aunque no se sabe si se refería al colectivo arbitral o a los jugadores del Real Madrid.

Que sinvergüenzas llegan a ser — Toni Freixa (@tonifreixa) September 14, 2024

Y es que muchos se han quejado por los cuatro penaltis que han sido pitados a favor del Real Madrid en estas cinco primeras jornadas de Liga. El primero fue ante Las Palmas en el estadio de Gran Canaria, donde lo transformó Vinicius Jr, después ante el Betis donde fue turno para Mbappé y este sábado ante la Real Sociedad, Martínez Munuera concedió otros dos al conjunto blanco. Pero viéndolo en las repeticiones no hay dudas que ambos fueron claros.

Han convertido el VAR en una herramienta para adulterar la competición — Toni Freixa (@tonifreixa) September 14, 2024

Imanol se queja por los penaltis del Real Madrid

«Para mí solo ha habido un penalti. Es una pena, si vamos a pitar esos penaltis, nos estamos cargando el fútbol de verdad. A mí no me gusta. Y si nos sacan esas tarjetas, que para mí no lo eran… Si queremos que todos disfrutemos de este fútbol, creo que algunas cosas tiene que cambiar», dijo Imanol Alguacil tras el partido en rueda de prensa.

«Yo personalmente estoy muy jodido. Creo que hemos jugado bien pero al final el resultado es lo que es. Y el segundo penalti, yo no lo había visto, pero me lo han enseñado y mi opinión es que si eres el árbitro supongo que tendrá razón pero yo lo único que quiero es una explicación porque esa jugada por lo menos es dudosa. Lo único que puedo reclamar es que la falta que le han pitado a Aramburu es de risa», dijo Take Kubo en rueda de prensa tras el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid en San Sebastián.