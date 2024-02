Una estrella del tenis mundial revela su madridismo delante de Kaká: «¡Hala Madrid!»

El tenista ruso Karen Khachanov tuvo un duelo atípico en el torneo de Doha ya que su rival, el finlandés Ruusuvuori, tuvo que retirarse lesionado cuando apenas se habían disputado tres juegos del primer set. El ruso, en la entrevista postpartido, no dudó en saludar a una leyenda del fútbol y ex jugador del Real Madrid que se encontraba en la grada disfrutando de toda la jornada tenística. El brasileño Kaká había acudido a presenciar el encuentro y el tenista, aficionado al balompié y madridista confeso, no dudó en saludar emocionado al carioca con un expresivo: «¡Hala Madrid!»

«Tengo muchas ganas de conocer a un jugador especial que está allí… ¡Hala Madrid!», exclamó entre risas provocando también la sonrisa de Kaká, que le saludó desde la grada. «Soy fan del Real Madrid y solo quería saludarle. Le he visto en la grada en el partido anterior», afirmó un emocionado Khachanov ante el micrófono oficial de la ATP.

Esta tan solo es una muestra más de la trascendencia que tiene el nombre del Real Madrid en el mundo entero. A partir de hoy hay que añadir también a Karen Khachanov, actual número 17 en el ránking y uno de los mejores tenistas del mundo, entre los deportistas fans del conjunto blanco aunque, sin duda, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz son los dos jugadores que más presumen de madridismo por el circuito ATP y los dos máximos exponentes que tiene el club.

De hecho, el manacorí ha desvelado en diversas ocasiones que su sueño es ser algún día presidente del Real Madrid una vez que Florentino Pérez no renueve el cargo. Al catorce veces campeón de Roland Garros se le ha podido ver en multitud de ocasiones en el palco del Santiago Bernabéu apoyando al Real Madrid y desde el inicio de su carrera no ha escondido su amor por el equipo de Chamartín.

La UFC ¿en el Bernabéu?

En las últimas fechas son varios los deportistas de primer nivel que han declarado su amor al Real Madrid. Hace tan solo unos días fue Ilia Topuria, flamante campeón del mundo de la UFC en la categoría de peso pluma, el que reconoció que el club blanco es el que mejor representa los valores que él intenta llevar a cabo y con los que ha construido su exitosa carrera. No obstante, solo hay que observar su deseo de que la primera vez que la UFC llegue a España lo haga al estadio Santiago Bernabéu y con él como protagonista, algo que está muy cerca de concretarse y anunciarse de manera oficial.

Un gesto que rápidamente ha sido correspondido por el Real Madrid que ha ofrecido al alicantino de raíces georgianas realizar el saque de honor antes del partido que enfrentará a los de Ancelotti con el Sevilla en el coliseo blanco el próximo domingo. Allí, Topuria recibirá una calurosa ovación por parte de la afición madridista tras convertirse en el primer peleador español que ostenta el cinturón de campeón del mundo gracias a su victoria ante Volkanovski por KO en el segundo asalto.