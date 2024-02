La noticia saltaba a eso de las 17:00 horas, cuando el Real Madrid hacía pública una imagen en su página web del entrenamiento que estaba llevando a cabo el primer equipo en Valdebebas. En esas imágenes, se podía ver a Courtois trabajando junto a sus compañeros con balón. Nadie se lo esperaba, ya que no se contaba con el belga hasta dentro de varios meses. Y así sigue siendo.

El Real Madrid, que no hace nada por casualidad, tiene claro que con Courtois no se correrá lo más mínimo. «Sigue dando pasitos pequeños, pero constantes en su recuperación», explican desde el vestuario. «Su posible regreso al trabajo con el equipo no está planificado en ningún caso para antes del mes de abril», añaden.

La realidad es que Courtois hizo una pequeña incursión de unos minutos con el grupo en un ejercicio específico de movimientos, pero no de porteros, y, al finalizar, regresó a su rutina habitual para seguir trabajando en la recuperación de su rodilla. Que es, realmente, lo único que ocupa al cien por cien en estos momentos al guardameta belga.

Contentos con su progreso

En el Real Madrid están muy satisfechos con la evolución de la lesión de Courtois. Cuando el belga se lesionó un ya lejano 10 de agosto en Valdebebas se instaló la preocupación, no era para menos. Días después, fue operado, y los servicios médicos comprobaron que la avería que tenía en la rodilla era importante. A pesar de que la intervención fue un éxito, las dudas sobre su recuperación estaban encima de la mesa.

Los meses fueron pasando y la evolución fue más que positiva. Cada uno de los plazos que se han ido poniendo los ha cumplido con creces. Todo ha ido francamente bien, lo que le permite encarar con optimismo la recta final de su recuperación. No obstante, nadie tiene la más mínima intención de correr con su regreso a los terrenos de juego.

La idea es que Courtois vuelva a trabajar junto a sus compañeros en el mes de abril. No antes. No merece la pena correr a estas alturas. Luego, poco a poco irá entrando en dinámica y, si se encuentra bien, es probable que en el mes de mayo pueda volver a jugar. No obstante, todo dependerá de cómo se encuentre y de la posición que ocupe el equipo en Liga.

La realidad es que lo que más celebran en el Real Madrid es que, si no hay contratiempos inesperados, Courtois debería volver a ser el jefe de la portería del estadio Santiago Bernabéu el próximo curso. Y es que, las dudas existieron porque no tenía todo a su favor desde el minuto uno.

La grave lesión de Courtois

Lo primer que jugaba en su contra era que la rotura los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda estaba acompañada de daños severos en los dos meniscos. Esto no afecta al tiempo de recuperación, pero sí a cómo se debió iniciar. Lo segundo, era su edad. El belga tiene 31 años. No es extremadamente veterano, pero tampoco es un joven que está empezando. Su rodilla ya tenía demasiados saltos dados.

En tercer lugar, su morfología. Estamos hablando de un jugador de casi dos metros que supera los 90 kilos de peso. Es decir, su rodilla tiene que soportar mucho impacto. Y por último, su posición, ya que la portería le obliga a realizar muchos saltos y a estar ágil de piernas.

Todo esto jugaba en contra de Courtois y los servicios médicos del Real Madrid lo sabían, pero, por suerte, para sus intereses y los del equipo blanco, todo ha ido por la senda correcta y ya encara con una sonrisa la recta final de un túnel que ha sido muy largo.

Sólo piensa en el Madrid

El único objetivo de Courtois actualmente es recuperarse bien y cuando regrese a la portería, sea cuando sea, lo pueda hacer con garantías de seguir rindiendo como uno de los mejores porteros del mundo. Y para ello, el belga cree que ha llegado el momento de dejar a un lado a su país.

Courtois sabe que no podrá estar en la Eurocopa que se celebrará en Alemania el próximo verano -ya ha renunciado- y llegar al Mundial de 2026, que se disputara en Estados Unidos, México y Canadá, parece más difícil todavía. Por lo tanto, su plan, tras decir que no irá a la cita de Alemania, es anunciar cuando lo estime oportuno que no seguirá defendiendo la portería de los Diablos Rojos con el objetivo de centrarse sólo y exclusivamente en la del Real Madrid.

Courtois lleva meditando esta decisión varios meses. De hecho, antes de lesionarse ya se planteó retirarse de la selección belga para no ir a los compromisos que se disputaron el mes de septiembre, pero el percance sufrió en la rodilla le llevó a frenar este comunicado para centrarse en lo que realmente era importante: recuperarse bien.