Endrick: «Vinicius y Rodrygo me preguntan cuándo voy al Real Madrid»

Endrick Felipe Moreira se ha proclamado campeón del Campeonato Paulista con el Palmeiras tras vencer al Santos por 2-0 en el partido de vuelta de la final. El delantero encara sus últimos meses en el club brasileño antes de desembarcar en el Real Madrid. Son muchos los jugadores que le preguntan a esta joven estrella cuándo viajará a la capital de España para ponerse a las órdenes de Carlo Ancelotti, entre ellos sus compañeros de selección Vinicius y Rodrygo.

«Voy a ser muy sincero, cuando estaba en la selección, sentí que caía en cuenta, con Vini y Rodrygo preguntando cuándo iba a llegar, Paquetá, Bruno Guimarães, todos preguntando cuándo iba a llegar. Sé que me iré, no soy ingenuo, pero mi cabeza todavía está completamente aquí. De lo único que estoy seguro en la vida es que la muerte viene, del resto no. No sé si estaré vivo mañana, así que voy a pensar en el hoy», explicó Endrick.

El delantero del Palmeiras cedido por el Real Madrid tuvo palabras de agradecimiento para el club en el que se ha formado antes de poner rumbo a Europa para comenzar una nueva etapa: «Fue lo que dije cuando regresé de la selección, este equipo confió en mí cuando no tenía nada. Desafortunadamente, estoy lesionado, pero eso no me desanimó. Palmeiras es el equipo de mi corazón y necesito devolver de alguna manera. Este título es para todos en Palmeiras, todos los empleados y toda la hinchada».

Endrick desveló también las sensaciones que tenía antes del partido contra el Santos donde debían remontar el 1-0 de la ida. «Al principio, parecía que era la primera vez, como si fuera mi primera final o mi primer partido en el Allianz, allí en el sub-11. Empecé a llorar. Esto cambió mi vida, la vida de mi familia. Estoy muy agradecido por ser parte de esto, sólo tengo que agradecer a Dios», comentó el atacante del Palmeiras.

«Sé que estoy en una generación nueva, ya he pasado por muchas cosas. No fue por los niños, pero tengo el sueño de convertirme en ídolo de todos los niños. Sé que es difícil porque hay gente que no me quiere, pero quiero ser un nuevo ídolo para ellos. Quiero que me miren y piensen que si yo pude estar aquí, ellos también pueden. Quiero ser ídolo de todos los pequeños», concluyó el internacional brasileño.

Desembarco en Madrid

Endrick se ha convertido en la sensación de Brasil en los últimos meses. Su desparpajo y su gran rendimiento durante el último parón internacional, marcando goles en Wembley y el Santiago Bernabéu frente a Inglaterra y España ilusionan al madridismo. El futbolista se incorporará este verano a las filas del 14 veces campeón de Europa, justo cuando cumpla la mayoría de edad.

Hasta sus compañeros están deseando que llegue al Real Madrid y se ponga a las órdenes de Carlo Ancelotti. De momento, Endrick se marcha con dos títulos bajo el brazo en su última temporada en el Palmeiras y siendo MVP en este último campeonato. El talento de este joven jugador es descomunal, no parece tener techo, y los madridistas están deseando verle correr por la banda del Santiago Bernabéu.