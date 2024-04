Endrick gana el Paulista y es elegido MVP de la final

Palmeiras ganó el Campeonato Paulista al vencer por 2-0 a Santos con goles del argentino Aníbal Moreno y de Raphael Veiga, tras transformar un penalti que sufrió el madridista Endrick, que fue elegido mejor jugador de la final. Los alviverdes remontaron tras haber caído por 1-0 en el partido de ida.

El conjunto del entrenador portugués Abel Ferreira, ganador de las dos últimas ediciones del Campeonato Brasileño comienza la temporada nuevamente como favorito tras conquistar el título paulista por tercer año consecutivo, algo que no conseguía desde 1934.

El triunfo le permitió a Abel Ferreira convertirse en uno de los técnicos del Palmeiras con más títulos, con diez, y al conjunto verde seguir reduciendo la ventaja de Corinthians, que ha vencido el Paulista en 30 oportunidades contra las 26 del nuevo campeón.

Endrick, el Paulista y el MVP

Nada más escuchar el pitido final, Endrick celebró junto a sus compañeros el título y fue galardonado como mejor jugador del encuentro. «Fue lo que dije cuando regresé de la selección, este equipo confió en mí cuando no tenía nada. Desafortunadamente, estoy lesionado, pero eso no me desanimó. Palmeiras es el equipo de mi corazón y necesito devolver de alguna manera. Este título es para todos en Palmeiras, todos los empleados y toda la hinchada», comenzó el que será nuevo jugador del Real Madrid a partir de julio.

«Al principio, parecía que era la primera vez, como si fuera mi primera final o mi primer partido en el Allianz, allí en el sub-11. Empecé a llorar. Esto cambió mi vida, la vida de mi familia. Estoy muy agradecido por ser parte de esto, solo tengo que agradecer a Dios», continuó.

«Sé que estoy en una generación nueva, ya he pasado por muchas cosas. No fue por los niños, pero tengo el sueño de convertirme en ídolo de todos los niños. Sé que es difícil porque hay gente que no me quiere, pero quiero ser un nuevo ídolo para ellos. Quiero que me miren y piensen que si yo pude estar aquí, ellos también pueden. Quiero ser ídolo de todos los pequeños», declaró muy tranquilo Endrick.

Por último, también habló de su futura llegada al Bernabéu: «Voy a ser muy sincero, cuando estaba en la selección, sentí que caía en cuenta, con Vinicius y Rodrygo preguntando cuándo iba a llegar, Paquetá, Bruno Guimarães, todos preguntando cuándo iba a llegar. Sé que me iré, no soy ingenuo, pero mi cabeza todavía está completamente aquí. De lo único que estoy seguro en la vida es que la muerte viene, del resto no. No sé si estaré vivo mañana, así que voy a pensar en el hoy».