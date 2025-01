Endrick, Güler y la foto que tiene entusiasmado al madridismo: el futuro es de ellos

Endrick y Arda Güler ponen patas arriba al madridismo. Los dos futbolistas se han fotografiado juntos en el hotel de Yeda que alberga al Real Madrid en vísperas del partido ante el Mallorca (jueves, 20:00h española) para las semifinales de la Supercopa de España que se disputa en Arabia Saudí. Los dos jóvenes han inmortalizado un momento que ilusionó a la afición blanca. “Son el futuro”, comentaba uno de ellos en las redes sociales.

La fotografía llega en un contexto dulce para el turco, aunque más amargo para el brasileño. Arda Güler y Endrick fueron titulares ante la Deportiva Minera el pasado lunes en Copa del Rey. En la victoria 0-5 de los blancos, el otomano se salió con un doblete. Tocó 95 balones y completó el 75% de sus regates (3/4). Además, su actuación defensiva también fue destacada. El ex del Fenerbahçe siete de sus once duelos en el suelo y ganó su única disputa aérea a pesar de su 1’75. No obstante, al brasileño le costó un poco más que a su compañero.

Endrick todavía tiene que arrancar

En su segunda aparición como titular con el Real Madrid, Endrick completó los 90 minutos contra la Deportiva Minera en Copa del Rey. Durante el encuentro, el ex del Palmeiras tocó 56 balones y registró un 82% de acierto en sus pases (27/33), siendo cuatro de ellos claves. Completó cinco regates de ocho y ganó el 64% de sus duelos en el suelo (9/14). Sin embargo, perdió la posesión en 12 ocasiones. «Ha hecho un buen partido. Marcar goles son detalles. Se ha movido bien en el campo, ha tenido oportunidades. Su movimiento es eficaz, no ha marcado gol porque le ha faltado algo de acierto, pero su partido ha sido bueno. Los goles los va a marcar cuando los necesitemos», explicaba Carlo Ancelotti tras el encuentro.

La adaptación de Endrick al Real Madrid está siendo gradual. Previo al partido en el Estadio Cartagonova, el delantero brasileño apenas sumaba 160 minutos repartidos en 15 encuentros con la camiseta del Real Madrid. Sus inicios fueron prometedores: anotó en su debut en Liga contra el Valladolid y también dejó su huella en Champions, donde marcó un gol que hizo vibrar al Santiago Bernabéu.

Sin embargo, su participación se ha visto limitada desde entonces. Se quedó sin minutos contra el Sevilla y en Mestalla. El internacional con Brasil habitualmente ingresa en los minutos finales. De sus 16 apariciones con el Real Madrid, Endrick ha jugado menos de diez minutos en nueve ocasiones. Esta situación genera inquietud en el jugador y le hace considerar sus opciones.

¿Una oportunidad en la Supercopa de España?

Arda Güler lideró a una unidad B en la que también despuntaron Brahim Díaz y Endrick, a los que le falló el acierto que caracteriza precisamente al turco. Su brillantez en los regates, en la aceleración y en el disparo es lo que les diferenció de estos dos jugadores que se quedaron con la miel en los labios.

Güler y Endrick saben que su gran oportunidad pasa por actuaciones. Si el turco mostró buena cara en Copa del Rey, Endrick todavía tiene que sacar pecho. Por parte de Arda, no sería una sorpresa verle en el once titular ante el Mallorca. Sin embargo, para el brasileño, la tarea será más compleja.