La emotiva despedida de Franco Mastantuono antes de poner rumbo al Real Madrid

La etapa de Franco Mastantuono en River Plate ha sido breve, pero es innegable la huella que ha dejado en el club de la capital argentina. Tras la disputa de la fase de grupos del Mundial de Clubes con River, el nuevo fichaje del Real Madrid pondrá rumbo a España el 14 de agosto, momento en el que alcanzará la mayoría de edad. Para cerrar, al menos de forma momentánea, su vinculación con su ex equipo, Mastantuono ha publicado en la red social X, antiguo Twitter, un emotivo mensaje de despedida.

«Hoy me toca escribir unas líneas que jamás imaginé tener que escribir tan pronto», fueron las palabras elegidas por la joya argentina para comenzar un sentido hilo de despedida. Y no es para menos, ya que Franco tan solo ha disputado 64 partidos oficiales con la elástica franjirroja antes de convertirse en el fichaje más caro de la historia del fútbol argentino.

Mastantuono ha acompañado los mensajes de diversas fotografías con el, hasta ahora, equipo de sus amores. Una camiseta que empezó a defender en 2019 en las categorías inferiores del club con tan solo 12 años. Desde abajo, escaló hasta el primer equipo, con el que debutó en enero de 2024 a los 16 años de edad. Entre sus momentos más destacados sobresale el tanto que anotó de falta directa ante Boca Juniors, el eterno rival de River Plate.

Hoy me toca escribir unas líneas que jamás imaginé tener que escribir tan pronto. Con el corazón en la mano y muchas emociones cruzadas, quiero contarles que me toca dar un paso muy importante en mi carrera: pic.twitter.com/HMyzAcz9mv — Franco Mastantuono (@Mastantuono07) July 4, 2025

Un nuevo desafío

En su despedida, Mastantuono ha remarcado el principal motivo por el que ha elegido al club blanco por delante del PSG, equipo que le presentó una mejor oferta en lo económico. «Es una oportunidad única, de esas que se presentan una sola vez en la vida, y que cualquier pibe que sueña con jugar a la pelota anhela desde chico», ha destacado la perla argentina.

Pero antes de mirar hacia adelante, necesito hablarles de lo que dejo atrás. River no es solo el club donde crecí como jugador. Es mi casa, mi familia, el lugar donde aprendí lo que significa ponerse esta camiseta con orgullo, con respeto, con hambre de gloria. pic.twitter.com/k1BBJrM0NC — Franco Mastantuono (@Mastantuono07) July 4, 2025

Pese a sus halagos al Real Madrid, el ya ex jugador de River Plate ha querido continuar los agradecimientos a su club de formación: «River no es solo el club donde crecí como jugador. Es mi casa, mi familia, el lugar donde aprendí lo que significa ponerse esta camiseta con orgullo, con respeto, con hambre de gloria». Un mensaje que ha generado opiniones divididas en la afición de El Millonario.

Abre la puerta a un regreso

La parte más emotiva de la despedida de Franco Mastantuono ha sido, sin duda, la que contiene su mensaje final. El jugador ha expresado su deseo de regresar a River Plate tras la que se presupone que será una larga carrera en Europa: «Mi sueño de ganar cosas con River no desapareció. No se fue. Solo cambió el orden. Hoy me toca salir, crecer, vivir nuevas experiencias y aprender. Pero el deseo sigue intacto, más fuerte que nunca. Yo sé que va a pasar». Una formula, la de regresar a casa para despedirte del fútbol, por la que ha optado su compatriota Ángel Di María en su vuelta a Rosario Central.