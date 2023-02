El drama de RAC1: del ‘¡Yes, yes, yes!’ con el 2-0 del Liverpool a los llantos del 2-5 de Benzema

Nueva noche histórica del Real Madrid en Europa y nueva noche de llantos en la redacción de RAC1. La radio pública catalana volvió a hacerlo. Se ilusionaron con 2-0 del Liverpool tras el primer cuarto de hora, hasta el punto de que se escucharon gritos de «¡yes, yes, yes! (¡sí, sí, sí!)» tras un «error histórico de Courtois» y se habló de un nuevo «chorreo». Pero la nueva remontada del conjunto blanco y la goleada final les llevaron a no poder hacer más que rendirse a los de Ancelotti tras el último tanto de Benzema: «El quinto. No pasa en el campo del Brentford, ni del Millwall, pasa en Anfield».