Desvelan una visita del ex presidente de la Federación Francesa a Mbappé: «No sueltes a la selección»

Kylian Mbappé regresa a Francia este miércoles para el último partido de la Fase Liga de la Champions League ante el Brest. El gran ídolo del país vuelve a casa y tuvo un encuentro con el ex presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graet, en la previa del encuentro. En la misma, Le Graet le pidió al delantero del Real Madrid que por favor no deje la selección francesa, que le necesitan.

Cabe recordar que el seleccionador Didier Deschamps le dejó fuera de la convocatoria para los dos últimos partidos con Francia. Esto desató la polémica en el país galo, porque les bleus no contaban con su estrella, pese a que el técnico confirmó que él quería ir: «He tenido varias conversaciones con él. Lo he pensado y he tomado esta decisión en esta concentración. Creo que es mejor así. No voy a discutir».

«Puedo decirle dos cosas: Kylian quería venir, y no son los problemas extradeportivos los que entran en juego mientras exista la presunción de inocencia. Es una elección puntual para esta concentración, con dos partidos por delante», afirmó Deschamps en rueda de prensa previa a los partidos ante Israel e Italia en la Liga de las Naciones. Ahora, aprovechando su visita a Guingamp, el ex presidente de la Federación Francesa visitó al 7 madridista para limar asperezas.

«Todo salió bien, Kylian estuvo adorable», comenzó diciendo el ex máxmio mandatario de la FFF a Le Parisien. «Hablamos un rato, intercambiamos algunas pequeñas charlas. Estábamos muy felices de vernos y hablar. Lo felicité por su nivel de juego y todo lo que está haciendo en este momento. Me dijo que estaba feliz en Madrid», agregó.

Después de que Antoine Griezmann haya dejado la selección, Francia necesita a Mbappé más que nunca. Por eso, Le Graet le pidió que no suelte a la selección: «Le dije: sobre todo, no sueltes a la selección de Francia, te necesitamos». Kylian fue muy claro con él y le dejó claro que en marzo estará allí ayudando al equipo: «Él respondió: no se preocupe, presidente, estaré allí con los Bleus en marzo y en muy buena forma».

Mbappé volverá con Francia

Kylian estará disponible para la eliminatoria de cuartos de final ante Croacia el 20 y el 23 de marzo. Francia se juega estar en las semifinales de la Liga de Naciones, un torneo que ganó en 2021 tras superar a España 2-1 en la final. Mbappé es una pieza fundamental para la selección francesa. Además, ahora mismo se encuentra en un gran nivel en el Real Madrid.

El delantero francés ha recuperado su mejor forma y lo está demostrando en el terreno de juego. Kylian se ha convertido en el mejor jugador del conjunto madridista en estos últimos meses, con permiso de Vinicius, rescatando al equipo en los malos momentos como hacen los grandes cracks.