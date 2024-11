Las cuentas de la Liga evidencian la falta de transparencia que denunció Florentino Pérez

Florentino Pérez denunció en la Asamblea General de Socios del Real Madrid la falta de transparencia de la Liga. El presidente del conjunto blanco apuntó directamente a la subvención de medios de comunicación por parte del organismo que dirige Javier Tebas, afirmando que desconocían quiénes recibían ese dinero y los criterios para su distribución. En las cuentas del pasado ejercicio (2023-2024) que han visto la luz este miércoles, queda clara esa opacidad en lo que respecta a publicidad.

La Liga únicamente habla en sus cuentas de «publicidad, patrocinios y relaciones públicas», para lo que destina un total de 40,6 millones de euros. Esto supone un incremento del 12% respecto al curso anterior. Sólo aparece desglosado un apartado de branded content de 3,3 millones, quedando en el aire a qué tipo de publicidad, patrocinio y relaciones públicas se destinan los 37,3 millones restantes.

La única respuesta por parte de Javier Tebas, más allá de atacar a Florentino, fue señalar que un informe de una consultora acredita que todas las relaciones comerciales se ajustan al precio de mercado. No contestó, sin embargo, a qué medios y en qué concepto se destinan millones de euros por parte de la Liga.

Ahora, con la publicación de las cuentas, queda claro el dinero que la Liga se gasta en publicidad, aunque no la forma en la que lo hace. Esos 40,6 millones de euros suponen además un incremento considerable respecto a la temporada 22-23, en la que gastaron 4,4 millones menos. Pero no es el único apartado en el que no hay transparencia.

La patronal que dirige Tebas detalla unos gastos de 88 millones de euros en concepto de «servicios profesionales independientes», de los que se desconoce qué tipo de servicios son y la cuantía que se destina a cada uno de ellos. Esta partida, además, también es mayor a la que se destinó el curso anterior, cuando utilizaron para este concepto 87,4 millones.

Florentino reclamó transparencia a Tebas

El máximo mandatario del Real Madrid afirmó no saber «el dinero que distribuye» por parte de la Liga «a los medios de comunicación y a los clubes de manera bilateral». «No sabemos cómo los distribuye, ni por qué», haciendo además un alegato directo en referencia a los ataques por parte de una parte de la prensa al Real Madrid: «Nosotros pensamos si no serán algunos de los medios digitales que atacan al Real Madrid… pensamos que sí».

«Hemos solicitado que identifique a los medios subvencionados, porque imaginamos que si algunos reciben más dinero, será por un fin. Que nos lo diga», señaló Florentino Pérez en su discurso durante la Asamblea General de Socios. El presidente afirmó además que por parte de la institución que dirige Tebas había habido un intento de expropiarles la explotación comercial, que permite al Real Madrid alcanzar una facturación de 1.000 millones de euros anuales.

Por su parte, la respuesta de Tebas fue echar balones fuera y responder con varios ataques al presidente del conjunto blanco. Ahora, en las cuentas que se han presentado por parte de la patronal, tampoco aparece detallada qué partida corresponde a qué en lo relativo a la inversión en publicidad en medios de comunicación.