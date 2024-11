La lección magistral de Florentino a Tebas con el hundimiento de Blockbuster y el auge de Netflix

Florentino Pérez ha dado una lección a Javier Tebas sobre como el fútbol poco a poco va hundiéndose ante la inacción del presidente de la Liga y otros responsables, como los presidentes de UEFA y FIFA. «Nuestro querido deporte está herido de gravedad. Nunca la situación estuvo tan deteriorada como ahora», explicó el presidente del Real Madrid en la Asamblea de Socios Compromisarios de la entidad.

Florentino ha recordado que «todas las grandes ligas sufren un retroceso» y que estamos en un proceso de «desastre absoluto», ya que hay grandes ligas cuyo valor ha bajado de forma estrepitosa en los últimos años. En lo que se refiere a la liga española, «tampoco atraviesa por una situación mejor», explicó el presidente del Real Madrid, que puso un ejemplo clarísimo para representar esta situación.

Así, Florentino Pérez ha puesto el ejemplo de la estadounidense Blockbuster, que era una empresa que se encargaba de alquilar películas de cine, lo que en España vendría a ser el antiguo videoclub. «Hace unos años, para ver una película ibas al videoclub, te la llevabas, la veías y al día siguiente, la devolvías. Blockbuster disponía de franquicias por todo el mundo, llegando a estar valorada en 7.700 millones», comentó Florentino Pérez.

Netflix llegó a ofrecer 50 millones de euros a Blockbuster por su empresa, pero Blockbuster se negó, no sabiendo adaptarse al nuevo mundo, como recordó Florentino Pérez. Ya no era un tiempo para alquilar películas, sino que comenzaba a abrirse una nueva época que supo ver muy bien Netflix: podías ver las series y películas cuando quieras sin necesidad de moverte de casa. Blockbuster no se adaptó a esos nuevos tiempos y acabó en quiebra. Pasó de tener más de 9.000 establecimientos en todo el mundo a una quiebra en 2010.

«Nosotros no queremos ser Blockbuster», explicó Florentino Pérez, desarrollando así que si sigue con este modelo de la Liga de Tebas y también de UEFA y FIFA el fútbol puede acabar destrozado y en la quiebra por no adaptarse a los nuevos tiempos. Liga, UEFA y FIFA mantienen sus calendarios infernales, no cambian nada, mantienen sus altos precios para ver el fútbol, no se adaptan a los nuevos tiempos y a las nuevas generaciones.

«Esta estrategia no funciona. Hace dos décadas sólo existía la opción de ir al videoclub a alquilar películas para ver estrenos. Una compañía americana, Blockbuster, llegó a tener una posición privilegiada, valorada en 7.700 millones de euros, Netflix prestaba servicio de alquiler de películas, pero innovó, siguió su camino y ofreció a muy bajo coste lo que reclamaban los clientes a bajo coste», desarrolló Florentino Pérez en la Asamblea del Real Madrid. «Spotify hizo lo mismo, ofreciendo la música gratis, algo impensable», añadió.

Para salir de esta situación y que el Real Madrid y el fútbol en general no sea Blockbuster, Florentino Pérez detalló que una de las soluciones no es el formato de Champions lioso que se instauró esta temporada, que ha «devaluado» los partidos, que tienen «menos valor» y sí puede estar la solución en la propuesta de Superliga: «Es innovación, ofreciendo partidos gratis. Hoy soy más optimista que nunca. Hemos conseguido cambiar la historia del fútbol para siempre»