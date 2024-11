Cuenta atrás para Vinicius

Sí, Vinicius Junior ha comenzado una cuenta atrás que nadie sabe dónde le llevará. Lo que paso el pasado lunes en París todavía no ha sido digerido por el brasileño ni por su entorno. Se sienten ninguneados y, tal y como hicieron saber al club, sentían que les habían faltado el respeto. La entidad madridista se puso al del brasileño y decidió no viajar a París, pero una semana después toca hacer balance de lo ocurrido y estudiar el futuro de un jugador que debería pasar por seguir vistiendo de blanco, ya que tiene contrato hasta 2027.

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, desveló en El Chiringuito de Jugones: «Me cuentan que Vinicius después del palo lamentable que sufrió el pasado lunes, aunque Rodri es una gran jugador, está muy bajo de moral. Al final vete a saber cuándo puede volver a ganar un Balón de Oro. Sin embargo, está muy agradecido al Real Madrid por no haber viajado a París y por la solidaridad. La moral está bajo mínimos y el Real Madrid está haciendo esfuerzos para recuperarle», añadió.

En el Real Madrid ven a Vinicius «deprimido». Está tocado. Tras lo que sucedió en París saben que la situación del brasileño está lejos de idílica. Si bien es cierto que aseguró tras la gala del Balón de Oro que lo hará «diez más si es necesario», «no están preparados», añadió, la realidad es que tanto el club blanco como el jugador son conscientes de que ganar la pelota dorada siendo jugador del club blanco se antoja realmente complicado. «¿Qué más tiene que hacer?», se preguntan con razón, ya que argumentos futbolísticos le sobraban la temporada pasada.

Con esta situación, el futuro de Vinicius ahora mismo en el Real Madrid no se debe dar por seguro. El club blanco sabe perfectamente que el jugador está cansado y quemado con esta situación y que los próximos meses serán muy importantes. El brasileño se expondrá a un sinfín de burlas en los estadios rivales, por lo que debe valorar si le compensa o no seguir peleando, por lo que siente que ya es suyo y le han negado. El devenir del curso marcará su continuidad en la entidad madridista con Arabia Saudí tentando a su entorno con propuestas mareantes que no se han convertido en ofertas en firme.

Como ya contó OKDIARIO, Arabia Saudí insiste en convertir a Vinicius Junior en su gran reclamo, mirando hacia 2034, fecha en la que el país árabe organizará el Mundial de selecciones. Por ello, los responsables deportivos y financieros del PIF, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí que maneja los cuatro grandes clubes de fútbol, han continuado manteniendo contactos con el entorno del jugador con la intención de proponer diferentes propuestas que cautiven a un jugador que, hasta el momento, tiene muy claro que quiere seguir triunfando de blanco.

Emisarios saudíes se reunieron con el entorno del jugador en Londres hace varios meses, manteniendo la suculenta oferta en la que llevan trabajando desde el mes de enero. Esta propuesta reportaría en Vinicius 1.000 millones netos por cinco temporadas, 200 kilos al año, un contrato con el que multiplicaría notablemente su salario en el Real Madrid, que en verano se vio mejorado para cobrar lo mismo que Mbappé. Además, la propuesta del PIF para que el brasileño dé el paso de hacer las maletas para jugar en Arabia Saudí incluye también la opción de que el brasileño se convierta en imagen y embajador del Mundial 2034, que, como hemos dicho anteriormente, se disputará en Arabia Saudí.

El Real Madrid siempre protegió a Vinicius

El Real Madrid intuía desde el viernes previo al Clásico que el Balón de Oro no iba a recaer en manos de Vinicius Junior. El club blanco prefirió ser prudente para no perturbar al jugador antes de un partido tan importante, por lo que hasta la tarde-noche del domingo no empezaron a hablar para explicar una situación que terminó con toda la expedición madridista quedándose en la capital de España sin viajar a París.

El Real Madrid, de hecho, ofreció a Ancelotti la posibilidad de acudir a la gala del Balón de Oro para recoger su premio como mejor entrenador, pero el italiano declinó esta posibilidad, manteniendo la postura de la entidad y dejando claro que si uno de sus siete jugadores candidatos no eran reconocidos con este premio él tampoco iba a estar presente en el evento.