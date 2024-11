Bradley Cooper y Maluma arropan a Vinicius antes de su reaparición tras el Balón de Oro

Vinicius Jr volverá a disputar un partido este martes contra el AC Milan después de la decepción que supuso no ganar el Balón de Oro la pasada semana. El brasileño, antes de reaparecer en los terrenos de juego, recibió la visita de dos personalidades como el actor Bradley Cooper y el cantante Maluma para arroparle tras la decepción que supuso no ganar el trofeo individual más importante del fútbol mundial.

La imagen del futbolista está gestionada por la empresa Roc Nation, quien a su vez también tiene acuerdos con las dos celebrities. La agencia dirigida por Jay-Z ha querido tener un detalle con el brasileño tras sufrir uno de los varapalos más duros de su carrera deportiva consiguiendo una estampa pocas veces vistas en el fútbol.

Maluma publicó una foto en redes sociales que a los pocos minutos consiguió medio millón de ‘me gustas’ demostrando el tremendo impacto que pueden conseguir estas figuras juntas. Tanto Bradley Cooper como el cantante colombiano posaron con la camiseta con la que Vinicius les obsequió y que curiosamente era la tercera equipación blanca.

El dolor de Vinicius

«Lo haré diez veces si es necesario. No están preparados», señaló Vinicius en redes sociales minutos después de que Rodri levantase el Balón de Oro 2024 en París. El futbolista del Real Madrid no acudió a la gala, pero no tardó muchos minutos en reivindicarse.

Un mensaje claro de reivindicación futbolística donde Vinicius deja muy claro que lo dejará todo sobre el césped para volver a ser el mejor jugador del mundo. El apoyo de dos personalidades como Bradley Cooper y Maluma no hacen más que poner de manifiesto que este es el inicio del renacer del brasileño y que el Milan puede estar muy preocupado.

El madridista tiene previsto darle cariño este mismo martes en el Santiago Bernabéu en forma de ovación. Después de que la France Football y la UEFA tomasen una de las decisiones más controvertidas de los últimos años en sus premios, Vinicius recibirá su particular homenaje por el Balón de Oro.