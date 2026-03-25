Cuándo el Atlético defendía hace un año a los árbitros de las quejas del Real Madrid

La polémica arbitral del último derbi ha seguido viva por las quejas del Atlético de Madrid en redes sociales tras su derrota en el Santiago Bernabéu. El club rojiblanco no ha cesado en sus protestas por la actuación de Munuera Montero y publicó en la tarde del martes un hilo recopilando las acciones que consideraba que le habían perjudicado ante el Real Madrid. Al acudir a la hemeroteca de la pasada temporada, se puede apreciar cómo el Atlético defendía a los árbitros ante las protestas del equipo merengue. Una lección que no se ha aplicado a sí mismo recientemente.

El primero de estos mensajes de apoyo de los rojiblancos al colectivo arbitral se remonta al 7 de febrero del pasado año, un día antes del partido del derbi madrileño de la segunda vuelta liguera. La semana había estado marcada por el inexplicable error de Muñiz Ruiz en el Espanyol-Real Madrid, que no expulsó a Carlos Romero por una brutal entrada por Mbappé en un encuentro en el que el lateral acabó marcando el solitario tanto de la victoria local (1-0). El club merengue envió una carta de protesta hacia el CTA dos días después, en la semana que se disputó el segundo derbi de la Liga 2024/25.

Queremos transmitir todo nuestro apoyo y solidaridad al equipo arbitral y a sus familiares y amigos. Están siendo días muy duros para la familia del fútbol. Mucho ánimo. pic.twitter.com/xYM8VUpJG2 — Atlético de Madrid (@Atleti) February 7, 2025

El Atlético de Madrid envió un mensaje de solidaridad con los árbitros en la previa del partido, en una actitud que contrasta con sus actos recientes. «Queremos transmitir todo nuestro apoyo y solidaridad al equipo arbitral y a sus familiares y amigos. Están siendo días muy duros para la familia del fútbol. Mucho ánimo», señaló el club colchonero a través de sus redes sociales. A los rojiblancos les sirvió su muestra de apoyo a los árbitros, ya que Soto Grado señaló un protestado penalti de Tchouaméni sobre Lino tras la intervención del VAR. El partido terminó con un empate a uno que perjudicó al Real Madrid en su pelea por el título con el FC Barcelona.

Su mensaje de defensa a los árbitros previo a aquel derbi en el Santiago Bernabéu no fue el único por parte del club de la capital española durante la pasada temporada. El Atlético de Madrid también se posicionó antes de la final de la Copa del Rey, después de la recordada rueda de prensa de González Fuertes y De Burgos Bengoetxea, en la que los colegiados designados para el Clásico amenazaron al Real Madrid antes de la final. «Esto es insoportable. Basta de manchar la imagen del fútbol español #StopAcosoArbitralYa», publicó el club rojiblanco en sus redes sociales.

Esto es insoportable. Basta de manchar la imagen del fútbol español #StopAcosoArbitralYa — Atlético de Madrid (@Atleti) April 25, 2025

El Atlético pasa de defender a atacar a los árbitros

El Atlético de Madrid ha cambiado por completo su visión sobre el colectivo arbitral en menos de un año. Desde las redes sociales del club se ha pasado de pedir que pare el acoso arbitral y a pedir respeto hacia ellos a ponerlos en el disparadero público cuando las decisiones no caen de su lado. El equipo rojiblanco protestó hasta seis acciones, en especial un posible penalti de Carvajal a Llorente con 0-0 en el marcador y que Munuera Montero «sólo» señalara dos faltas del Real Madrid en todo el partido.