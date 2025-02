Cristiano Ronaldo ya avisó a Bellingham hace siete años sobre el ‘fuck off’: «Si lo dices en España…»

«Fuck you». «Fuck off». Son las expresiones del fin de semana. Una de ellas se la dijo Bellingham a Munuera Montero durante el Osasuna-Real Madrid del pasado sábado. El árbitro escuchó la primera y Ancelotti sostiene que su jugador verbalizó la segunda y no se dirigía a él. Sea como fuere, lo empírico es que derivó en expulsión del jugador inglés.

«Está claro que el árbitro cometió un error y hubo una mala comunicación. Recuerdo bien el incidente, pero también he visto el video y el video no coincide con el informe. No quiero entrar en demasiados detalles de lo que se dijo, pero es como una expresión como ‘joder’, y es difícil cuando el árbitro no está seguro de determinar que he dicho algo que no he dicho», explicó Bellingham.

El acta de Munuera Montero recogió el fuck you como insulto dirigido hacia él. «Espero que el vídeo sea revisado y se vea que no es lo mismo que el informe y que, en el futuro, la Federación pueda tener esto en cuenta, porque es una evidencia importante y, obviamente, no podemos cambiar el resultado de este partido, pero me gustaría pensar que en el futuro habrá un cambio. No hubo ningún insulto. Fue una expresión para mí mismo. Ni siquiera me dirigía al árbitro, pero obviamente hubo un malentendido y se creyó que se lo dije a él», argumentó Bellingham.

Las dificultades de traducción e interpretación de términos ingleses vienen desde hace tiempo atrás. Cuando Cristiano Ronaldo militaba en el Real Madrid, concretamente en 2018, habló sobre ello en una entrevista concedida a La Sexta. «En Inglaterra jugué muchos años… por ejemplo cuando hay una falta los ingleses dicen mucho ‘fuck off’ y los árbitros nada, si lo dices aquí te mandan a la calle», predijo el luso.

CRISTIANO RONALDO explicando lo que ha pasado hoy con Jude Bellingham y los árbitros españoles. MÁS CLARO IMPOSIBLE 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/wQ08JAQuAT — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) February 15, 2025

No sabremos si ese «fuck off» hubiera sido motivo digno de expulsión para Munuera Montero, ya que él escuchó «fuck you», tal y como reflejó en el acta. No obstante, Cristiano Ronaldo ya consideró en su momento que los árbitros españoles deberían tener más tacto y siete años después, la perspectiva continúa siendo la misma en el club.

El Real Madrid podrá presentar alegaciones para tratar de demostrar con pruebas audiovisuales que Bellingham dijo «fuck off» en lugar de «fuck you». De lo contrario, el inglés podría llegar a ser sancionado con cuatro partidos. Uno de los mejores escenarios para el Madrid es que se califique el comportamiento del inglés como un «menosprecio o desconsideración» en vez de un «insulto u ofensa» y así únicamente le caigan dos partidos de sanción.