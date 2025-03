Courtois: «El horario ha sido una falta de respeto»

Thibaut Courtois ha catalogado el horario del partido ante el Villarreal, con menos de 72 horas de descanso respecto al partido de Champions contra el Atlético de Madrid del miércoles, como «una falta de respeto» al Real Madrid. La Liga ha obligado al club a jugar en estas condiciones, sin apenas poder descansar ni preparar el encuentro, y el portero se ha sumado a las quejas de la entidad. «Lo de hoy ha sido una falta de respeto a nosotros. Se podría haber puesto nuestro partido el domingo», ha señalado.

«Nosotros jugamos cuando tenemos que jugar y no queremos buscar excusas. Hoy estoy feliz de que puedo decirte que hemos ganado y no perdido o empatado por falta de descanso», comenzó diciendo el meta belga. Aunque, al igual que Ancelotti y Lucas Vázquez, el guardameta también criticó con dureza la decisión del organismo que dirige Tebas: «No es normal jugar hoy a las 18:30 tras el desgaste del miércoles».

El futbolista del conjunto blanco explicó que «en la Premier sí ponen a los grandes juntos cuando juegan la Champions y no pasa nada», algo que no sucede en la competición que dirige Tebas: «Entiendo que a la Liga no le gusta poner a los tres grandes a jugar el mismo día, pero es lo que toca. Lo de hoy ha sido una falta de respeto a nosotros. Se podría haber puesto nuestro partido el domingo a las 18:30 antes del Atlético-Barça y no hubiera habido ningún problema. Pero a veces juegan otros intereses y no es fácil».

Courtois destacó el «compromiso importante» de sus compañeros para poder llevarse los tres puntos en una plaza complicada como es Villarreal. Los madridistas llevaban siete años sin ganar en La Cerámica y consiguieron romper esa racha gracias a un doblete de Kylian Mbappé, que le dio la vuelta al tanto tempranero de Foyth.

Sobre la gran estrella del conjunto blanco, Courtois también tuvo unas palabras, ensalzando su importancia y el gran estado de forma en el que está, a pesar de los problemas físicos de las últimas semanas: «Es un grande. Es increíble. Está ahí cuando lo necesitamos. Los dos partidos contra Atlético fueron más difíciles para él porque no tenía mucho espacios, pero cuando le hemos necesitado hoy ha estado para nosotros».