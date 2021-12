Thibaut Courtois ya ha dado negativo en dos pruebas PCR consecutivas, por lo que espera recibir pronto la autorización de los órganos competentes para poder estar el próximo domingo 2 de enero en el derbi madrileño frente al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez.

«He resultado negativo en 2 PCR consecutivos y estoy esperando a recibir la autorización de las autoridades para poder jugar», ha explicado Thibaut Courtois en sus perfiles oficiales. Con el cambio de protocolo el guardameta belga está a la espera de conocer si podrá estar en el primer partido que el Real Madrid jugará en 2022.

He resultado negativo en 2 PCR consecutivos y estoy esperando a recibir la autorización de las autoridades para poder jugar 🙌🏻

I have tested negative in 2 consecutive PCRs and I am waiting to receive authorization from the authorities to be able to play 🙌🏻 pic.twitter.com/DwGDa4K98i

— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) December 30, 2021