La convocatoria del Real Madrid para el duelo de Champions contra el Shakhtar Donetsk tiene la ausencia de Thibaut Courtois. El belga se sigue recuperando de la ciatalgia izquierda que sufre, lesión que le impidió estar ante Osasuna. Ya ha comenzado el tratamiento de fisioterapia y gimnasio. No jugará el miércoles y no tiene fecha de regreso, ya que dependerá mucho de sus sensaciones y de cómo soporte el dolor. No obstante, debería estar en el Clásico. Ancelotti ha citado a los porteros del Castilla Luis López y Lucas Cañizares. Tampoco está Ceballos, que ha sufrido molestias en el isquio durante el entrenamiento.

Por otro lado, en el apartado de regresos, Ancelotti recupera para el duelo perteneciente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions a Lucas Vázquez y Luka Modric. Ambos han superado sus respectivas lesiones y han entrado en la lista, aunque parece complicado que puedan ser titulares. El italiano y su equipo tienen claro que no los van a forzar.

El Real Madrid ha comenzado la fase de grupos de la Champions con dos victorias ante Celtic y Leipzig. Por lo tanto, si los blancos son capaces de ganar al Shakhtar Donetsk estarán virtualmente clasificados para octavos de final. Los ucranianos son segundos de grupo con cuatro puntos.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Lunin, Luis López y Cañizares.

Defensas: Carvajal, Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Rüdiger y F. Mendy.

Centrocampistas: Kroos, Modrić, Camavinga, Valverde, Lucas V. y Tchouameni.

Delanteros: Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr., Rodrygo y Mariano.