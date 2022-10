Camavinga, Modric y Lucas están listos para el Shakhtar y Courtois será la única baja

Lucas Vázquez y Luka Modric comenzaron el entrenamiento previo al encuentro que enfrentará a Real Madrid y Shakhtar Donetsk en el estadio Santiago Bernabéu al mismo ritmo que sus compañeros. Los dos están recuperados y, si se encuentran al cien por cien tras la sesión, entrarán en la convocatoria para el duelo perteneciente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions. También se ejercitó con absoluta normalidad Eduardo Camavinga, que no se entrenó el lunes tras recibir un golpe frente a Osasuna.

Por otro lado, la única ausencia de la sesión fue la de Thubaut Courtois. El belga se sigue recuperando de la ciatalgia izquierda que sufre, lesión que le impidió estar ante Osasuna. Ya ha comenzado el tratamiento de fisioterapia y gimnasio. No jugará el miércoles y no tiene fecha de regreso, ya que dependerá mucho de sus sensaciones y de cómo soporte el dolor. No obstante, debería estar en el Clásico. Ancelotti ha recurrido de Luis López y Lucas Cañizares, porteros del Castilla, para trabajar junto a Lunin.