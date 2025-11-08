Convocatoria del Real Madrid contra el Rayo: Alaba regresa a una lista sin Tchouaméni

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos con el Rayo Vallecano en la jornada 12 de Liga tiene como gran novedad el regreso de David Alaba, que se lesionó en Getafe. El central austriaco sufrió una sobrecarga que le obligó a perderse los duelos contra Juventus, Barcelona, Valencia y Liverpool.

Por otro lado, en la convocatoria del Real Madrid no estará Tchouaméni, que, tras sufrir una lesión muscular en el encuentro contra el Liverpool, estará tres semanas de baja. El francés se une a las ausencias de Rüdiger, Carvajal y Mastantuono.

Obligados a ganar

El Real Madrid encara este encuentro con la obligación de sumar los tres puntos para seguir manteniendo la ventaja en la Liga sobre el Barcelona -que ahora mismo es de cinco puntos- y para poner punto final al mal sabor de boca que supuso la derrota en Anfield contra el Liverpool.

Por su parte, el Rayo Vallecano llega a este encuentro tras remontar al Lech Poznan en la Conference League. Los madrileños le dieron la vuelta a un marcador en el que comenzaron perdiendo 0-2 y ganaron gracias a un gol de Álvaro en el minuto 94. Este encuentro también estuvo marcado por el enfado de Iñigo Pérez e Ivan Balliu.

El Real Madrid no gana en Vallecas desde hace cuatro temporadas, cuando venció por 0-1 con gol de Benzema. En estos tres últimos partidos, los madridistas han sumado dos empates y una derrota. Por lo tanto, es un estadio en el que los blancos suelen sufrir.

Convocatoria del Real Madrid