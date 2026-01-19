Convocatoria del Real Madrid contra el Mónaco: Arbeloa tiene siete bajas

La convocatoria del Real Madrid para el duelo que enfrenta a los blancos contra el Mónaco en la séptima jornada de la fase liga de la Champions tiene como gran novedad el regreso a la lista de Lunin. El ucraniano se perdió el encuentro contra el Levante por diferentes molestias, pero ya está recuperado. Pol Fortuny y Mesonero son los canteranos que cita Arbeloa además de Fran González, que hará las labores de tercer portero.

Por otro lado, Arbeloa sigue teniendo cinco bajas para este encuentro. Contra el Mónaco no podrán jugar Rüdiger, Militao, Mendy, Trent y Brahim, que ya ha terminado su participación con Marruecos en la Copa de África. El atacante perdió la final este domingo contra Senegal. Por otro lado, Álvaro Carreras se lo pierde por sanción. Finalmente, Rodrygo se ha quedado fuera de la convocatoria por precaución.

Rodrygo entrenó con el resto del equipo a las órdenes de Arbeloa en la mañana del lunes. Pero, finalmente, se ha decidido que no entre en la convocatoria para no correr el más mínimo riesgo. Finalmente, tendrá que esperar al partido contra el Villarreal. Hay que recordar que se hizo daño en las semifinales de la Supercopa de España contra el Atlético y forzó para estar en la final. Eso le ha pasado factura.

Un partido clave

El Real Madrid necesita ganar al Mónaco para seguir acercándose al top-8, el gran objetivo del club blanco en esta primera parte de la Champions. Los blancos buscan una de esas posiciones para clasificarse para los octavos de final de la máxima competición continental sin la necesidad de tener que jugar un peligroso playoff, que supondría más desgaste para una plantilla que necesita el mes de febrero para hacer una minipretemporada y ponerse a punto.

Eliminados de la Copa del Rey de manera vergonzosa contra el Albacete, un Segunda División, lograr acabar la fase liga de la Champions entre los ocho primeros permitirá a los de Arbeloa centrarse en la Liga durante el mes de febrero, teniendo solo un partido a la semana. Sin duda, esto permitiría a Pintus poner a prueba su método.

Convocatoria del Real Madrid