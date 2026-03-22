Convocatoria del Real Madrid contra el Atlético: Bellingham regresa para estar en el banquillo

La convocatoria del Real Madrid para el derbi contra el Atlético de Madrid tiene dos grandes novedades en forma de regreso. Una es la de Jude Bellingham, que tras viajar a Mánchester esta vez sí se sentará en el banquillo, aunque no será titular. Otra es la de Alaba, que seguirá los pasos del inglés.

En cuanto a los canteranos, que están teniendo un papel protagonista en este tramo de la temporada, los citados son Thiago Pitarch, Manuel Ángel, Diego Aguado y dos porteros, Fran González y Sergio Mestre. El primero, además, será titular en el centro del campo.

En cuanto a las ausencias, Arbeloa seguirá teniendo seis bajas, todas ellas por lesión. Ceballos, Courtois, Asencio Mendy, Militao y Rodrygo continúan con sus respectivos procesos de recuperación y tendrán que ver el encuentro entre el Real Madrid y el Atlético desde fuera del terreno de juego.

La otra final del Atlético

El Real Madrid necesita ganar al Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu para seguir presionando a un Barcelona que aventaja en cuatro puntos a los blancos. Por su parte, los rojiblancos, centrados en la Champions y en la final de la Copa del Rey, tienen como gran aliciente hacer daño a su eterno rival capitalino.

«Es de los mejores partidos que se pueden vivir como jugador, entrenador y aficionado. Con ganas de ver un Bernabéu entregado porque jugamos contra un grandísimo equipo y lo afrontamos con la máxima ilusión», aseguró Arbeloa en la rueda de prensa previa al encuentro.

Cabe recordar que el Real Madrid llega a este partido tras eliminar al Manchester City en los octavos de final de la Champions ganando en el Etihad. Por su parte, el Atlético perdió en Londres contra el Tottenham, pero también avanzó de ronda y ahora se medirá al Barcelona en cuartos de final.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Lunin, Fran González y Sergio Mestre

Defensa: Carvajal, Alaba, Trent, Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen y Diego Aguado.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Fede Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Manuel Ángel y Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinicius, Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.