El Barcelona hizo oficial la lista de convocados para el Clásico de la Liga Santander que le enfrentará al Real Madrid en el Bernabéu. Lo más destacable es el regreso de Dani Alves a la lista después de quedarse fuera del duelo contra el Galatasaray por no estar inscrito en la Europa League. No entran los lesionados Dest, Ansu Fati, Umtiti y Sergi Roberto.

Xavi podrá contar con su once de gala en el Clásico. No había dudas de que estaría y finalmente Piqué entró en la convocatoria pese a las molestias que sufre desde hace semanas y será titular en el Bernabéu. No podrá estar en el duelo de este domingo un Dest que se lesionó en el duelo de Europa League y tendrá que guardar un par de semanas de reposo.

Convocatoria del Barcelona

Porteros: Ter Stegen, Neto y Arnau Tenas.

Defensas: Piqué, Araujo, Dani Alves, Lenglet, Jordi Alba, Mingueza y Eric.

Centrocampistas: Busquets, Riqui Puig, Nico, Pedri, F. De Jong y Gavi.

Delanteros: Dembélé, Memphis, Adama, Braithwaite, L. De Jong, Ferran y Aubameyang.