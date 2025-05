La controvertida opinión de Mijatovic sobre Vinicius: «Tiene un comportamiento irritante»

Pedja Mijatovic ha criticado a Vinicius por su actuación en los últimos encuentros con el Real Madrid tras perder el Clásico decisivo por la Liga el pasado domingo contra el Barcelona. El ex jugador del Real Madrid ha señalado al futbolista brasileño por su comportamiento, lanzando duras críticas sobre él.

«Entiendo que los aficionados de los equipos contrarios te ven como un jugador que marca la diferencia y te odian porque siempre te temen porque puede marcar dos o tres goles contra sus equipos, pero él también ha provocado esta opinión fuera de lo futbolístico», comenzó Mijatovic en su controvertida opinión sobre Vinicius.

El héroe de la Séptima Copa de Europa del Real Madrid añadió que esa sensación de estar contra Vinicius ya no sólo pasa con los aficionados contrarios, sino también entre los del Real Madrid: «No sólo entre los aficionados de los equipos contrarios, hay bastantes madridistas que piensan ‘qué le pasa a este chaval’».

«Y eso hay que decirlo, no hay que esconderlo», siguió Mijatovic sobre Vinicius. El ex jugador montenegrino explicó que hay aficionados del Real Madrid que se quejan ante él del comportamiento del brasileño: «A mí por ejemplo que soy madridista y que he sido jugador del Real Madrid, muchísima gente me comenta la situación y cada dos por tres se quejan un poquito del comportamiento de Vinicius, te dicen siempre que es un grandísimo futbolista pero madre mía, porque hace estas cosas».

Mijatovic continuó su análisis sobre Vinicius en El Larguero de la Cadena SER. «A mí me indica de que el chaval en unas cosas fuera del terreno de juego y mucas veces en el terreno de juego se está equivocando. Y eso hay que corregirlo. Ahora, la pregunta es si lo puede corregir o no», señaló Mijatovic, para responder a esa pregunta al instante: «Yo creo que difícilmente lo puede corregir porque es su forma de ser».

«Entiendo que las aficiones rivales te teman, pero creo que ha provocado toda esta opinión en su contra» «A mí como madridista, la propia afición me dice y se queja de las actitudes de Vinicius. Difícilmente, puede revertir esta situación» MIJATOVIC, sobre Vinicius

«Se enfada rápido, cuando las cosas no le salen bien empieza a tener un comportamiento irritante, para nosotros que somos madridistas. Y eso le ha perjudicado. Y eso no le quita su importancia, su talento, su personalidad, no le conozco personalmente, pero me dicen que es una excelente persona, todo eso perfecto», continuó Mijatovic.

Por último, el ex delantero del Real Madrid avanzó que le puede pasar al brasileño en el futuro: «Sabes como es el fútbol, sabes como es el Real Madrid, si haces todo bien y si rindes, pues sigues y si no, pues te vendemos o te dejamos marchar».