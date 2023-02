Dani García: «Yo me pasé provocando a Vinicius y en Mallorca se han pasado también»

Dani García, jugador del Athletic Club, opinó sobre la situación que vive Vinicius en el fútbol español en una entrevista concedida desde Bilbao en la que admitió que él también se pasó con el brasileño y algo similar había sucedido en Mallorca el pasado fin de semana.

«El tema me está cansando, pero yo en verano hablé tranquilamente con él, ya que coincidimos, y pienso que en un momento yo también tuve algo de sobreexcitación e igual me pasé también provocándole», reconoció un Dani García que informó que coincidió con él durante las vacaciones de verano y charlaron de forma amistosa.

El centrocampista del Athletic, que en su día tuvo sus más y sus menos con el jugador del Real Madrid, también reconoció que en Mallorca se pasaron con el brasileño. «Pero creo que este fin de semana también se han pasado, aunque él también a veces hace gestos que no debería hacer, pero luego creo que también se provoca demasiado, tanto por él por como por nuestra parte», dijo.

«El tema sinceramente me está cansando pero tampoco creo que él esté a gusto aunque no lo conozco, pero bueno, al final se ha visto que cuando le sacas un poco del partido el pierde un poco también, porque se calienta y a él no le hace bien sinceramente, eso es lo que yo creo», finalizó en una entrevista concedida a EUP! Durangaldeko Telebista.