Cónclave por el lateral derecho del Real Madrid: «Es cuestión de arriesgar»

En estos momentos, a esta hora, Carlo Ancelotti no podría decir con un cien por cien de seguridad quién será el lateral derecho del Real Madrid ante el Liverpool en Anfield. Las opciones seguras son tres -Valverde, Mendy y Fran García-, mientras que hay una cuarta que dependerá de varios factores y que tiene como protagonista a Lucas Vázquez.

Las tres primeras son las seguras en estos momentos, por lo que son sobre las que Ancelotti trabaja en estos momentos. La lógica dice que Valverde debería ser el elegido para ocupar el lateral derecho en Anfield. El uruguayo puede jugar de casi todo y, lo más importante, de casi todo lo hace a las mil maravillas. Es un jugador generacional que no tendría el más mínimo problema en ocupar el flanco diestro frente al Liverpool. El italiano aseguró tras el partido contra el Leganés, con algo de humor, que tras Carvajal y Lucas, es el tercer mejor lateral del mundo. Esto es ir demasiado lejos, pero lo que es una realidad es que cumpliría con crecer. ¿El problema? Pues que sacarlo del centro del campo es un riesgo demasiado elevado.

Valverde puede ser un buen lateral derecho, no vamos a dudar de ello porque lo ha demostrado, pero lo que es seguro es que el mejor del mundo en su posición y esta está en la medular. En el cuerpo técnico de Ancelotti creen que moverle de la medular es un riesgo demasiado alto que deberán estudiar si merece la pena correr o no.

«Tengo que pensar su posición para Anfield. En el medio estamos bien cubiertos porque Camavinga está a su mejor nivel. Ceballos ha hecho un partido completo y Modric siempre lo hace muy bien. Haré valoraciones cuando tenga la plantilla completa y si podemos recuperar a alguien para el miércoles», comentaba el italiano tras el duelo.

Cambiar de banda a Fran o Mendy

Mendy va a ser titular en Anfield, de eso no hay duda. Y, salvo sorpresa, lo hará ocupando su posición, que es la de lateral izquierdo. No obstante, no se debe negar que también es una opción en el costado diestro, donde ya ha jugado tanto con Francia como con el Real Madrid, con Zidane como entrenador.

Otra opción es mover a Fran García a esa banda. El canterano, titular en los dos últimos encuentros, está rindiendo a un gran nivel y también podría cambiar de banda. No obstante, la lógica sigue diciendo que lo normal es que repita Valverde en el costado diestro.

¿Y si llega Lucas?

Y si llega Lucas Vázquez se soluciona el problema. Pero para esto tiene que terminar de recuperarse y estar listo para poder jugar un partido de esta intensidad. En Valdebebas saben que el gallego lo está dando todo y que su recuperación va por el buen camino, pero el riesgo sería muy grande igualmente. No obstante, las próximas horas serán decisivas para saber si el tercer capitán puede montarse en un avión rumbo a Liverpool o no.