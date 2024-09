El comportamiento ejemplar de los jugadores del Athletic en Roma retrata a los del Atlético con sus ultras

Las diferencias entre los jugadores del Atlético de Madrid y el Athletic Club quedaron claras tras la finalización del derbi madrileño de este domingo en el Metropolitano. Los jugadores del equipo rojiblanco se fueron a celebrar el empate contra el Real Madrid con los aficionados que se encontraban en el fondo sur, desde el que antes se habían tirado varios objetos hacia la zona en la que estaba Thibaut Courtois.

La imagen de la celebración era vergonzosa, ya que estaban festejando el gol de Ángel Correa que les dio un punto con los violentos que protagonizaron el lanzamiento de objetos contra el portero belga. A diferencia de estos futbolistas del Atlético, hay un caso que no queda para nada lejano y es el que se vivió el pasado jueves en el Olímpico de Roma, donde algunos aficionados del Athletic lanzaron una bengala a un sector de la grada en el que animaban los hinchas del equipo italiano.

Otra imagen lamentable que, en este caso, sí que fue denunciada por los jugadores del conjunto vasco, que fueron hacia la grada a aclararles que lo que habían hecho estaba fuera de lugar, y también por el propio club, que emitió un comunicado después del partido de Europa League condenando los hechos. El Atlético, no en consonancia con los integrantes de la plantilla, también lo hizo, un escrito que queda en vano después de las palabras del capitán Koke Resurrección y del entrenador Diego Pablo Simeone.

«Hemos visto que se han lanzado varias bengalas a los aficionados de la Roma Ese comportamiento no representa a la afición del Athletic. Estamos orgullosos de la afición que ha venido a vernos y por cómo se han comportado. Queríamos hacérselo saber porque creemos que eso es inadmisible. Pedimos disculpas a los aficionados de la Roma que han podido salir perjudicados. Pero que esto no empañe el partido que hemos hecho y el punto que hemos conseguido, que es muy valioso», dijo Óscar de Marcos, capitán del Athletic.

Diferencias claras entre jugadores de Atlético y Athletic

Unas palabras ejemplares que se contraponen con las que entonó el portador del brazalete del Atlético, Koke: «Nosotros pedíamos jugar, pero el Frente Atlético decía que se ha sentido provocado y se ha querido defender. Pero no puede volver a pasar porque mancha la imagen del Atlético de Madrid». Por su parte, Simeone fue bastante más duro e irracional en su crítica a Courtois.

El técnico argentino dijo que «la gente no se enoja sola, la gente se enoja por algo». «No ayudamos los protagonistas cuando subestimamos a la gente, cargamos a la gente, provocamos a la gente… La gente se enoja, la gente no tiene otra forma de hacerlo, de mala manera que no está bien, pero evidentemente tenemos que buscar calma», aseguró Simeone.

Así, Simeone culpó a la víctima, en este caso Courtois, del vergonzoso comportamiento de sus ultras, tirando todo tipo de objetos al portero del Real Madrid, motivo por el que el árbitro Busquets Ferrer paró el partido durante 20 minutos. Sin mencionarle, el argentino centró todo su discurso sobre este caso en echarle la culpa al portero madridista, al que entrenó durante algunos años en el Atlético.