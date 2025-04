La comentada cara de Mbappé a su llegada a la final de la Copa del Rey tras ser suplente

La imagen lo decía todo. Kylian Mbappé llegó al Estadio de La Cartuja de Sevilla cabizbajo y con el rostro muy serio. Es algo normal, porque el francés se pierde por lesión uno de los partidos más importantes del año, la final de Copa del Rey ante el Barcelona. El jugador del Real Madrid no entró en el once de Carlo Ancelotti por estar lesionado y Mbappé no ocultó su tristeza por ello, tal y como demostró con su cara previa a esta final de Copa.

El Real Madrid se mide al Barcelona en la final de Copa del Rey en el tercer Clásico de la temporada, un duelo en el que no está Mbappé. Ancelotti no puede contar con el francés porque tiene un esguince en el tobillo derecho que se hizo en el encuentro de vuelta de cuartos de Champions ante el Arsenal en el Santiago Bernabéu. Y eso hace que Mbappé no juegue en Sevilla y que el francés esté triste.

Su rostro lo mostraba cuando entró en el Estadio de La Cartuja, el campo en el que se juega esta final de Copa entre el Real Madrid y el Barcelona. Mbappé entró cabizbajo, con una cara de pocos amigos, cabreado. Es una pena para él porque hizo todo para llegar, no forzó en Getafe (anterior encuentro a esta final), pero no ha podido estar en el once de Ancelotti.

Mbappé ya se perdió los últimos dos partidos del Real Madrid (ante el Athletic Club, en el que también estaba sancionado, y contra el Getafe, ambos de Liga), pero la ausencia en la final de Copa del Rey sí es notoria. El jugador francés, que se pierde así un Clásico tan relevante como el que se juega este sábado, sí está entre los suplentes, de ahí que se haya sentado en el banquillo.

En este partido, el Real Madrid no puede contar con Mbappé por el mencionado esguince de tobillo que sufrió en el duelo ante el Arsenal. Y al futbolista francés se le mostró en su cara la frustración por no poder estar en esta final ante el Barcelona.