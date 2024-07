Colocan a Alexander-Arnold en el radar del Real Madrid para 2025

El Real Madrid no se da por satisfecho tras la espectacular presentación de Mbappé que vivió este martes todo el madridismo. La directiva del club blanco sigue trabajando para conformar la mejor plantilla posible de cara a la próxima temporada e, incluso, con algunos objetivos que podrían llegar en el verano de 2025. La previsión es uno de los puntales claves de la estrategia que ha adoptado el club de Concha Espina en el mercado de fichajes. Por ello, se tiene controlados a muchos jugadores de los que se tienen informes positivos y cuyos contratos están cerca de expirar.

Es el caso de Trent Alexander-Arnold, el lateral derecho del Liverpool, que finaliza su relación contractual con el club red el próximo verano y, si no renueva, podría salir de manera gratuita. Por tanto, se ajusta a la perfección a las oportunidades de mercado que tanto gustan en el Real Madrid últimamente.

Se aprovecha el final de contrato del futbolista para que, si no quiere renovar, fuerce su marcha, y la directiva blanca tenga entonces la sartén por el mango en la negociación. Se trata de la misma situación en la que se encuentra Alphonso Davies. Si no renueva, el Liverpool tendrá que elegir entre vender a la baja este verano o correr el riesgo de quedarse sin el jugador en 2025 sin ingresar ni un euro.

El Real Madrid no tiene prisa. Si bien es cierto que los dos laterales derechos con los que cuenta ya han cruzado la treintena, su rendimiento sigue siendo muy alto. No hay más que ver la temporada que acaba de realizar Dani Carvajal, quien puede estar en el mejor momento de su vida deportiva. Además, su recambio, Lucas Vázquez, ha demostrado ser el sustituto de garantía que necesita el club en multitud de ocasiones. De ahí que no haya prisas en Alexander-Arnold.

Pero el Real Madrid no quiere dejar que el tiempo pase y su objetivo es continuar con la regeneración de la plantilla que le ha permitido seguir conquistando títulos importantes, aun desprendiéndose de futbolistas clave como son Cristiano Ronaldo, Bale, Sergio Ramos o Benzema. Sólo una buena planificación deportiva soporta este tipo de salidas sin que el gen ganador y competitivo se vea afectado. Y, por ello, el fichaje de Alexander-Arnold toma cuerpo dentro de las oficinas del Santiago Bernabéu según informa el diario alemán Bild.

El Madrid busca reforzar la defensa

Con el centro del campo y la delantera totalmente renovada, ahora los esfuerzos se centran en encontrar incorporaciones de futuro y con proyección para todas las posiciones de la zaga. Pero sin prisas ni agobios. Alphonso Davies puede llegar este verano o el que viene, pero la prioridad es encontrar un central joven que ocupe la vacante que ha dejado libre Nacho tras su salida a Arabia Saudí.

Tras la llegada de Mbappé, el fichaje supremo por lo que va a suponer tanto dentro como fuera del campo, el Real Madrid busca ahora un central. Vallejo, en principio, no entra en los planes de Ancelotti aunque ha regresado de su cesión para realizar la pretemporada con el equipo. Habrá que ver si Militao vuelve a ser el mismo tras su grave lesión, mientras que la recuperación de Alaba está siendo más lenta de lo esperado y puede que no regrese hasta 2025. Reforzar el centro de la defensa es, ahora mismo, el principal reto.