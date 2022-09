Cinco años de máxima tensión en el Metropolitano

La relación entre dos de los vecinos más ilustres de la capital de España, Real Madrid y Atlético de Madrid, en estos momentos se puede decir que es de todo menos adorable. En los últimos años la buena sintonía que existía entre ambos rivales se ha ido deteriorando. Actualmente, ambas entidades mantienen las formas, pero no comparten el buen ambiente del pasado. Los enfrentamientos de los últimos años han desgastado la amistad entre blancos y rojiblancos. El último episodio se ha vivido con las declaraciones de Koke sobre las celebraciones de Vinicius, aunque en estos últimos cinco años en los que el derbi se juega en el Metropolitano han habido muchos más momentos tensos.

Cinco son los enfrentamientos entre Atlético y Real Madrid que se han celebrado en el barrio de San Blas. Un lustro de duelos ligueros en los que los rojiblancos han ganado en una ocasión, los blancos en otras y se han firmado tres empates. Máxima igualdad y máxima tensión.

En el debut de los derbis en el Metropolitano, el 18 de noviembre de 2017, el marcador no se movió, pero los huesos de la nariz de Sergio Ramos sí. Una patada dentro del área de Lucas Hernández en la cara del camero que quedó en nada, provocó la lesión del que era capitán madridista, que tuvo que ser sustituido tras el descanso. El Real Madrid mostró su enfado al ver como la acción no se sancionaba como penalti.

El segundo derbi que se celebró en el Metropolitano fue en la temporada 2018-2019. El único triunfo madridista estuvo marcado por el regreso de Courtois con la camiseta del eterno rival, lo que derivó en un ataque a su placa y en una lluvia de peluches con forma de rata contra el portero belga. Además, Bale celebró un gol haciendo un corte de mangas a la galesa. Aquella tarde, Sergio Ramos también marcó y lo festejó con un baile, ahora que está tan presente, y Vinicius empezó a amargar la vida a los rojiblancos al provocar una pena máxima.

Más tranquilo fue el derbi de la temporada siguiente. Un empate a cero donde no hubo polémica y en el que Oblak evitó la victoria madridista. Diferente fueron las cosas una temporada después. En un duelo sin público por culpa de la pandemia, ambos conjuntos empataron a uno. El Real Madrid se quejó mucho después de que Hernández Hernández llevase la contraria al VAR para dejar sin pitar una mano de Felipe dentro del área que habría sido clave en el devenir del partido y de una Liga que terminó siendo rojiblanca.

Escarnios, pancartas y bochorno

No obstante, el derbi más polémico se vivió la temporada pasada. Si bien es cierto que durante los 90 minutos pasó poco y el Atlético terminó ganando a un Real Madrid que no se jugaba nada, ya que había cantado el alirón una semana antes, en la previa sí hubo polémica. Los rojiblancos se negaron a hacer pasillo al campeón y llegaron a emitir un comunicado en el que aludían la siguiente razón para no realizarlo: “No vamos a colaborar en este intento de escarnio”.

Además, con el beneplácito del club, en los prolegómenos del encuentro se pudo leer en una de las entradas al Metropolitano el siguiente mensaje: “Entre la prensa y los de amarillo, 120 años de pasillo”. Finalmente, los rojiblancos no homenajearon a su eterno rival capitalino en un derbi con más intensidad fuera que dentro del verde.

En los últimos años la relación entre ambas directivas también se ha ido deteriorando. Siguen manteniendo buena sintonía, pero ya no es lo de antes. En el Real Madrid no gustó la espantada del Atlético con el tema Superliga y este verano se ha roto el pacto de no agresión entre canteras cuando el lateral Fortea cambió la rojiblanca por la blanca.