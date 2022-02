Aleksander Ceferin le ha tendido la mano a Real Madrid, Barcelona y Juventus, los tres clubes que siguen adelante con el proyecto de construir la Superliga. El presidente de la UEFA ha remarcado que no tiene nada contra ninguno de estos tres equipos históricos del fútbol europeo y ha subrayado que tiene la puerta abierta para buscar un entendimiento.

«¿Juventus, Real Madrid y Barcelona? No he vuelto a saber de ellos, pero no tengo problemas con ninguno de esos tres clubes. Los tres tienen una gran tradición y respeto. Si me pidieran una reunión, me sentaría a hablar», ha expresado el máximo responsable del organismo europeo en declaraciones al diario francés Journal du Dimanche.

El proyecto de la Superliga se encuentra en suspenso ahora mismo, aunque los tres clubes mencionados ya han avisado en varias ocasiones de que piensan seguir adelante con esta revolucionaria competición que se estaría fuera del ecosistema UEFA y que supondría una ruptura absoluta con el actual statu quo.

Mientras tanto, las dos competiciones europeas más relevantes, Liga de Campeones y Liga Europa, volverán a la actividad la próxima semana después del habitual parón invernal. En la primera, el Real Madrid abrirá el fuego con su visita del martes 15 al Paris Saint-Germain en la ida de octavos de final.