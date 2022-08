El Real Madrid siempre sobrevive

La salida de Casemiro del Real Madrid es el último capítulo de los jugadores de leyenda que han dejado el equipo blanco en los últimos años. Özil, Di María, Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo, Varane o Sergio Ramos, entre otros, salieron del conjunto madridista para buscar nuevos desafíos. A ninguno le fue mejor que al Real Madrid, quizá porque hay vida lejos del Bernabéu pero es una vida peor.

Casemiro ha decidido dejar el Real Madrid y poner rumbo al Manchester United. En su decisión han pesado los doce millones por temporada que le ponen los red devils encima de la mesa, igual que el deseo de afrontar un nuevo reto en su carrera. El Madrid se queda huérfano del escudo que ha tenido sobre el césped en las últimas nueve temporadas, pero no es el primer crack al que el club blanco se ve obligado a sobrevivir.

«Ningún jugador está por encima del Real Madrid». La frase, que varios presidentes del club blanco han llevado a gala desde los tiempos de Bernabéu, se ha hecho realidad en varias ocasiones en la última década. Özil fue el primero en querer irse del Madrid tras tres temporadas exitosas de la mano de Mourinho. Se marchó al Arsenal y se arrepintió de haberse ido nada más aterrizar en Londres. Su carrera cayó por un precipicio mientras el Real Madrid acaparaba Champions.

Después fue Di María el que dejó el Real Madrid tras ganar La Décima. Precisamente se marchó al Manchester United. Jugó una temporada que fue un infierno y de Old Trafford se fue al PSG donde consiguió rehacer su carrera. El Madrid, mientras tanto, ganó cuatro Champion sin El Fideo.

La marcha de Cristiano Ronaldo

También Xabi Alonso decidió irse del Real Madrid al final de aquel verano, pero la salida más traumática del club blanco llegaría tras la final de Kiev en 2018 cuando Cristiano Ronaldo decidió poner punto y final a su idilio con el Madrid. Su salida a la Juventus dejó al equipo blanco petrificado en el mercado y sin una barbaridad de goles, pero aun así el Madrid sobrevivió a CR7 y descubrió a un nuevo Benzema.

El último capítulo de las salidas legendarias del Real Madrid lo firmaron el pasado verano Sergio Ramos y Varane, la pareja de centrales sobre la que se había sustentado el equipo de las tres Champions consecutivas. Parecía el acabóse para el equipo madridista, pero entre la llegada de Alaba y el inesperado crecimiento de Militao, el Madrid firmó el más difícil todavía y sobrevivió con un doblete Liga y Champions.

Ahora Casemiro emprende el camino de Old Trafford, igual que Di María o Varane antes que él. El Real Madrid le va a echar de menos pero en el Bernabéu el show must go on.