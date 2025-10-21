Carvajal vuelve a responder a Tebas: «Quedará una mancha en su competición si se juega en Miami»

Dani Carvajal ha utilizado sus redes sociales este martes para contestar a Javier Tebas una vez más y dejarle claro que su plan de llevar un partido de Liga a Miami adultera la competición. El presidente de la patronal respondió al capitán este mediodía y el defensa madridista no ha tardado mucho en volver a responderle con un mensaje muy claro y directo.

«Hola señor Javier Tebas, incumplir el reglamento es adulterar la competición. Puede opinar sobre los vídeos de Real Madrid TV lo que usted quiera, pero no puede obviar que lo anteriormente citado es saltarse las normas. Quedará una mancha en su competición si se celebra el partido. Buenas tardes», escribió Dani Carvajal en sus redes sociales contestando al presidente de la Liga.

Unas palabras del jugador del Real Madrid que llegan tras las que soltado el presidente de la Liga este martes a mediodía: «Considero que sobre las palabras de Carvajal no se adultera la competición con el partido de Miami. Es una visión muy exquisita. A mí lo que me parece que adultera la competición son todos los vídeos de Real Madrid TV de la temporada pasada con los que nos deleitaban y que claramente era para presionar al cuerpo arbitral».

El capitán madridista ha vuelto a demostrar que no tiene pelos en la lengua a la hora de defender a su club y defender sus pensamientos. Carvajal ha sido uno de los capitanes de la Liga que más claros han sido contra el plan Miami y sigue con su misma postura. Diversas informaciones apuntan a que el capitán del Real Madrid llegó a señalar que la protesta del pasado fin de semana convocada por AFE de parar los inicios de los partidos durante 15 segundos le parecía insuficiente y que quería llegar más allá.