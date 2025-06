Carvajal sueña con llegar al Mundial de Clubes: «Desde el primer momento lo planteamos como un desafío»

Dani Carvajal continúa trabajando a contrarreloj para llegar al Mundial de Clubes. Desde que se lesionó, el capitán y el club se plantearon como un desafío llegar a este campeonato en las mejores condiciones posibles: «Tener eso en el horizonte también hace que la ilusión de venir cada día a entrenar se incremente». Tras una temporada complicada, el de Leganés tiene la oportunidad de terminar el año con una alegría, levantando un título con el Real Madrid.

«Está claro que al final esta lesión me ha apartado durante mucho tiempo y desde el primer momento lo planteábamos como un desafío, intentar llegar en condiciones óptimas para ese Mundial, y la verdad es que vamos muy bien. Y bueno, tener eso en el horizonte también hace que la ilusión de venir cada día a entrenar se incremente sabiendo que puedes aportar al equipo en ese campeonato», comienza diciendo.

Para el español sería «algo muy importante» levantar un nuevo título con el Real Madrid, más aún después del año que ha tenido el equipo y de haber pasado una de las lesiones más graves de su carrera. «Seguir haciendo historia con este club, seguir ganando títulos es mi objetivo, ayudar a conseguirlos y lo pongo en el foco», afirmó.

🎙 «Tanto al club como a mí, personalmente, me hace mucha ilusión», Dani Carvajal.@RealMadrid | #FIFACWC — Mundial de Clubes FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 13, 2025

Sobre la ilusión que genera formar parte de la primera edición del Mundial de Clubes, Carvajal comentó en una entrevista concedida a la FIFA antes de su debut en el torneo el próximo miércoles 18 de junio que «es un campeonato nuevo, un súper mundial, como bien dice su nombre. Y compiten los mejores equipos del mundo. Tanto al club como a mí, personalmente, hace mucha ilusión».

Respecto a la mezcla de aficionados de todos los continentes, el lateral cree que «va a ser espectacular. Imagino que será parecido a lo que es un mundial a nivel de naciones, que al final todo el país vive muy intensamente lo que es ese campeonato. Y yo creo que va a ser todo un éxito».

El Real Madrid ha quedado encuadrado en el grupo con el Al Hilal, Pachuca y Salzburgo, un equipo de cada continente: «Creo que mezclar diferentes tipos de fútbol, diferentes ligas, diferentes continentes, pues hace que sea muy especial. Ya este año nos hemos enfrentado tanto a Pachuca como a Salzburgo, que ya tenemos esa experiencia previa, y, bueno, deseando que llegue ese primer día 18 ante el Al Hilal».

Carvajal quiere el título

Carvajal dejó claro que el Real Madrid va a Estados Unidos con el único objetivo de conquistar el título: «El objetivo del Real Madrid siempre es ganar, eso está clarísimo. Vamos a ir a por todas a por ese campeonato, y bueno, también está la historia del fútbol, ¿no? Intentando, pues, ser el primer club que consiga ese primer súper Mundial de Clubes».

Sobre la posibilidad de jugar en la MLS en un futuro, cuando abandone el Real Madrid, si eso pasara, Carvajal desveló que la liga americana sería una posibilidad para continuar su carrera: «Sí, hombre, está claro, ya dije en alguna entrevista que cuando, el día que no esté aquí en el Real Madrid, o el día que decidamos juntos, pues, que no continuemos, me gustaría probar otra liga que no fuese Europa y bueno, la MLS es una de las candidatas».

Por último le preguntaron que con qué futbolista de leyenda te gustaría jugar un partido y por qué, y Carvajal contestó: «Me hubiese gustado mucho jugar con Raúl. Ha sido uno de mis ídolos desde pequeño, también con la selección, y creo que aquí marcó historia en este club y me hubiese gustado jugar con él».