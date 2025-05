Carvajal está de vuelta: «Iré al Mundial de clubes y ahí valoraremos…»

Dani Carvajal está de vuelta y asoma la cabeza para el Mundial de Clubes. El segundo capitán del Real Madrid ha confirmado que marcará presencia en Estados Unidos con el primer equipo. «Estas semanas seguiré entrenando y viajaré al Mundial de Clubes. Ahí valoraré en qué momento puedo competir. Iremos con todo», relató el lateral diestro blanco. El de Leganés permanece alejado de los verdes desde aquel 5 de octubre de 2024, cuando sufrió el demoledor triple desgarro en su rodilla derecha (ligamento cruzado anterior, colateral externo y tendón poplíteo) durante el choque contra el Villarreal.

Y la cosa no se quedó ahí. Invitado en la nueva campaña de moda de El Corte Inglés llamada ‘Gen Z’, Carvajal abordó otros temas que rodean la esfera madridista. Uno de ellos, la llegada de Trent Alexander-Arnold, jugador con el que competirá en el puesto de lateral derecho. Para el español, no hay ningún problema. «¿Miedo de competir contra él? Aquí no se habla de miedo. Seremos compañeros y la competencia nos hará mejores», explicó el ‘2’. Dani también dio la bienvenida a Dean Huijsen, el primer fichaje oficial del Real Madrid para el Mundial de Clubes y para la próxima temporada. «Es un gran fichaje. Nos ayudará muchísimo», relató.

Carvajal se despide de Ancelotti

En la alfombra roja, Dani Carvajal tampoco se ha olvidado de Carlo Ancelotti, «su padre futbolístico». Interrogado por la salida del italiano y la llegada de Xabi Alonso, el español no escondió el amor que le guarda al técnico más laureado de Chamartín y espera una gran despedida el próximo sábado en el Santiago Bernabéu contra la Real Sociedad: «Estoy muy triste por la salida de Ancelotti. Para mí es casi como un padre futbolístico. Espero que el sábado tenga la despedida que se merece».

Respecto a su sustituto, Carvajal no pudo ser más claro, aunque todavía deja en vilo el misterio: «Parece que Xabi es el que va a llegar al Real Madrid». A pesar de esa ‘broma’, el defensa espera mucho de su nuevo entrenador. «Xabi Alonso conoce la casa mejor que nadie. Sabe lo que es ser jugador del Real Madrid y creo que eso también es un plus para llegar como entrenador», afirmó con la contundencia de quien lleva una década defendiendo la camiseta blanca, aunque dejó caer una advertencia velada: «Si es el indicado, lo dirá el tiempo. El Madrid no ha ganado ninguno de los tres grandes títulos esta temporada. Viene de hacer dos grandes temporadas en el Bayer Leverkusen».

Ahora sólo falta por verse si Dani Carvajal podrá tener minutos en suelo estadounidense con Xabi Alonso. Más de siete meses después de su grave lesión, el internacional español muestra optimismo y espera volver dentro de un mes. O sea, su recuperación se habría dado en poco más de ocho meses. Un milagro, viendo las circunstancias de su terrible percance. Pero para Dani, rendirse no es una opción. En Valdebebas, el madrileño se machaca a diario para regresar a los terrenos de juego: «Me encuentro muy bien. Hago prácticamente todo, con rotaciones de 180 grados… Estoy cogiendo forma». Habemus capitán.