Carvajal: «Es mi mejor temporada y espero ponerle la guinda en Londres»

Dani Carvajal atendió a los medios de comunicación en el Open Media Day del Real Madrid a cinco días de la final de la Champions League que los blancos disputarán en Wembley el sábado 1 de junio contra el Borussia Dortmund. El lateral derecho se ha pronunciado sobre la retirada de Toni Kroos, del que ha destacado que es una «persona fantástica» y que «se merece todo lo bueno que le pase». También ha hablado sobre la posibilidad de lograr su sexta Copa de Europa y de la que considera su «mejor temporada», a la que espera «poner la guinda en Londres».

El de Leganés habló sobre uno de los temas del momento: la retirada de Toni Kroos. El defensa del conjunto blanco puso nota a su paso por el club y habló de todo lo que significa su figura para el vestuario: «La valoración a Kroos es un 10. A cualquier jugador que le preguntes no te va a hablar mal de él. Es un jugador que todos habéis visto el nivel que ha dado. Además, con un nivel continuado. Es una estrella mundial. Y en la despedida se vio como estábamos todos con él. Lo que significa para todos en el vestuario, para los jóvenes y para los que llevamos más tiempo con él. Es una persona fantástica, tiene una familia fantástica y se merece todo lo bueno que le pase».

Dani Carvajal es uno de los jugadores del conjunto blanco –junto a Nacho, Modric y Kroos– que ingresarían en el club de las seis Copas de Europa si consiguen ganar al Dortmund, en el que sólo está Paco Gento. «Imagínate lo que se siente, es algo fantástico que solamente tiene un club selecto de jugadores», ha señalado al respecto. Sin embargo, el jugador ha señalado que lo importante «es traernos la copa para casa»: «Queremos culminar la temporada con la Champions y traer la 15 a nuestra sala de trofeos. Eso es lo que más ilusión nos hace».

Sobre el favoritismo del Real Madrid, Carvajal ha sido claro, rebajando las expectativas que se tienen y poniendo en valor al rival que tendrán enfrente, un Borussia Dortmund que eliminó en semifinales al PSG y, antes, al Atlético: «Nosotros no nos consideremos favoritos. Ese es nuestro punto de inflexión. Está al 50-50. Tenemos que hacer las cosas muy bien para ganar». También ha dado una de las claves para llevarse el triunfo: «Hay que estudiar a los rivales a los que nos enfrentamos y también contrarrestar todo su potencial ofensivo».

Sobre sus rituales antes de la final, el jugador del conjunto blanco ha dejado claro que no hace «nada especial en la previa». También que estos días los vive con la mente puesta en que llegue cuanto antes el encuentro: «Quiero que pasen estos días rápido para estar ya en Londres y focalizarme en la final».

Carvajal ha cuajado una de las mejores campañas de su carrera, la que él considera «a nivel de continuidad» la «mejor» de las 11 temporadas que lleva ya en el primer equipo. «Está siendo sin duda de las mejores. También a nivel de experiencia y confianza. La estoy disfrutando mucho. Esperemos ponerle la guinda en Londres», ha señalado.

Carvajal habla sobre la Champions

También ha hablado de la clave del éxito del Real Madrid en estos años y, en particular, en esta Champions: «Nosotros no nos rendimos, hasta el final. Ese ha sido el punto de nuestro éxito. Este año hemos eliminado a un gran City donde supimos sufrir allí. Y ante el Bayern también, cuando estábamos mejor que ellos en su casa, encajamos un gol y no nos rendimos. Dimos un paso adelante. Eso habla de los valores de este club y lo que significa».

«Si buscas hacer algo diferente te equivocas, si has llegado hasta aquí es porque has hecho las cosas bien. Lo que te ha traído hasta aquí es lo que puede hacerte campeón», ha señalado el de Leganés.

Por último, se ha referido a Joselu, su cuñado y desde esta temporada compañero de vestuario: «Lo hablamos. El destino es caprichoso. Hace dos años fue a verme a París, tras un momento duro con un descenso. Pero ha trabajado mucho y se merece que pueda disfrutar de una final de Champions desde dentro. Ojalá que pueda ayudarnos a conseguirlo».