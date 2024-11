Carvajal y Lucas Vázquez apoyan el enfado de Llorente por la DANA: «Es una vergüenza»

Las devastadoras consecuencias de la DANA y, especialmente, la gestión política de la catástrofe, han generado un caudal de críticas por parte de numerosos futbolistas. Uno de los más duros, a la par que reflexivo, fue Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid que actualmente se recupera de su lesión.

«España está despertando», aseguró en una publicación en sus redes sociales en la que plantea dudas sobre todo lo que rodea a la DANA. «¿Por qué se ha abandonado a los valencianos? ¿Por qué no se han enviado ayudas, o peor, por qué se han rechazado las de otros países? ¿Dónde está el impuesto de solidaridad que llevamos pagando dos años? ¿Qué hay más solidario y urgente que salvar la vida de los españoles? ¿Por qué no se está contando la verdad y se están ocultando datos? Y no terminaría nunca de plantearme todas las incógnitas que nos surgen a los españoles», apuntó.

Llorente se refiere así al Gobierno de Pedro Sánchez, quien tuvo que marcharse de Paiporta, zona cero de la DANA, tras un tenso encuentro. «Es una vergüenza. Empezando por los días previos, el mismo día que apareció la DANA, y ni hablar de los días siguientes… La gestión de todo ha sido tan mala, que asusta y pasa a ser rara», añadió.

«Sí, la gestión y las acciones que se han tomado son muy raras, hay algo que se nos escapa, es imposible hacer las cosas tan mal. De quien aparenta virtudes que no posee, al final se descubre el engaño. Está claro que les queda muy grande esto, es el momento de que den un paso al lado», continuó un Marcos Llorente que invitó a los políticos a abandonar su sillón.

Ese mismo sentimiento aprecian Carvajal y Lucas Vázquez, jugadores del Real Madrid. Ambos se han hecho eco de la reflexión y crítica de Marcos Llorente en sus perfiles de redes sociales. Los dos laterales han republicado la imagen que subió el jugador del Madrid en la que se muestra la reflexión sobre la bandera de España.

«Gracias a todos los que han podido ir a ayudar jugándose la vida y gracias a los que han ayudado desde la distancia. Es un orgullo ver como se ha unido el país y se ha movilizado para apoyar a los afectados. Nos habéis abierto los ojos y España está despertando. El pueblo salva al pueblo. Mucho ánimo a todas las familias afectadas, inimaginable el dolor por el que están pasando. Nosotros no os abandonaremos», culminó un Marcos Llorente que quiso acordarse de todos los voluntarios que han ido a ayudar en la catástrofe.